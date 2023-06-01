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Раненного на Гребном канале в Ростове мальчика в спецбортом отправили в Москву

1 июня 2023, 08:00
Фото: donland.ru
Одного ребенка, пострадавшего на Гребном канале в Ростове, отправят лечиться в Москву

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону мальчика эвакуируют в Москву

Одного из детей, пострадавших во время обрушения трибуны на Гребном канале, отправят на лечение в Москву, рассказали в правительстве Ростовской области.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил московским врачам провести консультации для определения дальнейшего плана лечения детей, пострадавших на Гребном канале в Ростове. Одного из них решили отправить для дальнейшего лечения в федеральный центр.

По информации газеты "Молот", 1 июня юношу, который находится в критическом состоянии спецбортом уже отправили в Москву.

Власти рассказали, что сейчас в больнице находятся 18 детей и семеро взрослых. Состояние шесть взрослых оценивается как средней степени тяжести. Однако у всех наблюдается положительная динамика. Еще один человек находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Самочувствие 13 детей врачи оценивают как удовлетворительное. Еще пять детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, вечером 30 мая трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Там проходил футбольный матч среди юношей 2010 года рождения. Из-за сильного порыва ветра опрокинулась зрительская трибуна. В результате погибла мама одного из игроков, еще 36 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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