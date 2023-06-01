Власти рассказали, что сейчас в больнице находятся 18 детей и семеро взрослых. Состояние шесть взрослых оценивается как средней степени тяжести. Однако у всех наблюдается положительная динамика. Еще один человек находится в стабильно тяжелом состоянии.