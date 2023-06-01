Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил московским врачам провести консультации для определения дальнейшего плана лечения детей, пострадавших на Гребном канале в Ростове. Одного из них решили отправить для дальнейшего лечения в федеральный центр.
По информации газеты "Молот", 1 июня юношу, который находится в критическом состоянии спецбортом уже отправили в Москву.
Власти рассказали, что сейчас в больнице находятся 18 детей и семеро взрослых. Состояние шесть взрослых оценивается как средней степени тяжести. Однако у всех наблюдается положительная динамика. Еще один человек находится в стабильно тяжелом состоянии.
Самочувствие 13 детей врачи оценивают как удовлетворительное. Еще пять детей находятся в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, вечером 30 мая трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Там проходил футбольный матч среди юношей 2010 года рождения. Из-за сильного порыва ветра опрокинулась зрительская трибуна. В результате погибла мама одного из игроков, еще 36 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.