РЭО: На Ставрополье начнут ежегодно перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что предприятие позволит нарастить объем утилизации отходов в регионе, в том числе ТКО, и сократить объем захоронения мусора на полигонах, передает newstracker.ru.
«Это проект потенциального резидента — компании „Кавминсервис“, занимающейся утилизацией отходов стеклобоя», — уточнил Денис Буцаев.
В настоящее время «Кавминсервис» занимается проектированием объекта. Комплекс должен заработать в конце следующего года. На территории ЭПП появится предприятие по сбору, обработке и сортировке отходов стекла, в том числе из ТКО, с производством стеклобоя 1-го сорта марки «БС» 20 тысяч тонн в год, стеклобоя 1-го сорта марки «КС» 20 тысяч тонн в год, а также стеклобоя марки «Микс тарный».
До конца 2024 года появятся восемь ЭПП в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях.
Как рассказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, такие ЭПП способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. Там будут построены объекты по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.
«Резиденты парков могут получать льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами субъекта РФ и Российской Федерации», — добавил Шияновский.
По федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» разработана проектная документация на объекты инфраструктуры ЭПП, получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.