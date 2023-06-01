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РЭО: На Ставрополье начнут ежегодно перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла

1 июня 2023, 12:55
Фото: 1MI
В городе Невинномысске Ставропольского края построят объект утилизации отходов стекла производительностью до 80 тысяч тонн в год. Потенциальный резидент планирует организовать в экопромышленном парке (ЭПП) производство марочного стеклобоя.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что предприятие позволит нарастить объем утилизации отходов в регионе, в том числе ТКО, и сократить объем захоронения мусора на полигонах, передает newstracker.ru.

«Это проект потенциального резидента — компании „Кавминсервис“, занимающейся утилизацией отходов стеклобоя», — уточнил Денис Буцаев.

В настоящее время «Кавминсервис» занимается проектированием объекта. Комплекс должен заработать в конце следующего года. На территории ЭПП появится предприятие по сбору, обработке и сортировке отходов стекла, в том числе из ТКО, с производством стеклобоя 1-го сорта марки «БС» 20 тысяч тонн в год, стеклобоя 1-го сорта марки «КС» 20 тысяч тонн в год, а также стеклобоя марки «Микс тарный».

До конца 2024 года появятся восемь ЭПП в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях.

Как рассказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, такие ЭПП способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. Там будут построены объекты по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.

«Резиденты парков могут получать льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами субъекта РФ и Российской Федерации», — добавил Шияновский.

По федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» разработана проектная документация на объекты инфраструктуры ЭПП, получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

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