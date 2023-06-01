РЭО: На Ставрополье начнут ежегодно перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла

В настоящее время «Кавминсервис» занимается проектированием объекта. Комплекс должен заработать в конце следующего года. На территории ЭПП появится предприятие по сбору, обработке и сортировке отходов стекла, в том числе из ТКО, с производством стеклобоя 1-го сорта марки «БС» 20 тысяч тонн в год, стеклобоя 1-го сорта марки «КС» 20 тысяч тонн в год, а также стеклобоя марки «Микс тарный».