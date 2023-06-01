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«Ресурсная мастерская» для детей с аутизмом открылась в Ростове-на-Дону

1 июня 2023, 13:26
Фото: ЮФУ
«Ресурсная мастерская» будет функционировать в здании Социально-профессионального коворкинга «Территория действий» по адресу Большая Садовая, 71, а воспользоваться ее услугами смогут семьи, где воспитываются дети с расстройствами аутистического спектра.

Открытие проходило в День защиты детей, в торжественной обстановке. С приветственными словами перед собравшимися выступили представители Южного федерального университета и партнеры проекта.

По словам директора Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимира Кирика, университет проводит большую работу с родительским и педагогическим сообществами, реализуя магистерскую программу «Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического спектра».

По словам директора Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимира Кирика, университет проводит большую работу с родительским и педагогическим сообществамиПо словам директора Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимира Кирика, университет проводит большую работу с родительским и педагогическим сообществами
По словам директора Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимира Кирика, университет проводит большую работу с родительским и педагогическим сообществами
Фото: ЮФУ

— На базе коворкинга «Территория действий» Южный федеральный университет использует самые передовые разработки, методики и социальные сервисы, которые позволяют повысить качество жизни жителей города и региона. Здесь ростовчане могут бесплатно получить психологическую, экономическую, педагогическую и юридическую консультации от сотрудников, студентов ЮФУ. И сегодня на базе коворкинга открывается особенное пространство с уникальным оснащением для развития детей с расстройствами аутистического спектра — «Ресурсная мастерская». Это новый этап в работе ЮФУ на благо жителей Юга России, — поделился Владимир Кирик.

Фото: ЮФУ

Руководитель проекта «Ресурсная мастерская», заведующая кафедрой инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики ЮФУ, доктор педагогических наук Лилия Горюнова пояснила, что открытие подобного пространства было бы невозможным без работы команды преподавателей кафедры и студентов.

Доктор педагогических наук Лилия Горюнова пояснила, что открытие подобного пространства было бы невозможным без работы команды преподавателей кафедры и студентов.Доктор педагогических наук Лилия Горюнова пояснила, что открытие подобного пространства было бы невозможным без работы команды преподавателей кафедры и студентов.
Доктор педагогических наук Лилия Горюнова пояснила, что открытие подобного пространства было бы невозможным без работы команды преподавателей кафедры и студентов.
Фото: ЮФУ

К церемонии открытия присоединились педагоги городских школ, родители детей с РАС, представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, партнёрских организаций, а также преподаватели и студенты Академии психологии и педагогики ЮФУ.

Гости отметили, что нашему городу, да и области в целом, давно было необходимо открыть такое пространство, где помощь и поддержку получали бы не только дети, но и их родители.

Когда торжественная часть открытия подошла к концу, студенты-волонтеры ЮФУ провели для детей квест, а затем посвятили их в студенты «Ресурсной мастерской», выдав им подарки и значки.

Фото: ЮФУ

Организаторы мероприятия добавили, что начиная со следующей недели в «Ресурсной мастерской» в полном масштабе заработают развивающие занятия для детей и консультации для родителей.

#Елена Янкевич
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