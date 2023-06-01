«Ресурсная мастерская» для детей с аутизмом открылась в Ростове-на-Дону

— На базе коворкинга «Территория действий» Южный федеральный университет использует самые передовые разработки, методики и социальные сервисы, которые позволяют повысить качество жизни жителей города и региона. Здесь ростовчане могут бесплатно получить психологическую, экономическую, педагогическую и юридическую консультации от сотрудников, студентов ЮФУ. И сегодня на базе коворкинга открывается особенное пространство с уникальным оснащением для развития детей с расстройствами аутистического спектра — «Ресурсная мастерская». Это новый этап в работе ЮФУ на благо жителей Юга России, — поделился Владимир Кирик.