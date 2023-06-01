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Posted 1 июня 2023, 20:44

Published 1 июня 2023, 20:44

Modified 1 июня 2023, 20:45

Updated 1 июня 2023, 20:45

Россия временно приостановила участие в зерновой сделке

1 июня 2023, 20:44
В рамках зерновой сделки Россия временно ограничила регистрацию судов, следующих в порты Одессы, до тех пор, пока не будет возобновлён экспорт её аммиачных удобрений. Об этом сообщил на брифинге представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По словам дипломата, ООН предпринимает усилия для разрешения ситуации с экспортом аммиака, однако детали он не раскрыл. Представитель ООН отметил, что прогресс возможен только после того, как начнёт функционировать аммиакопровод Тольятти — Одесса. Об этом пишет 360tv.ru.

Вместе с тем, в ООН выразили своё обеспокоенность затруднениями, которые возникли с реализацией зерновой сделки, характеризуя ситуацию как серьезную.

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