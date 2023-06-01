rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:44

Published Сегодня, 20:44

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

Россия временно приостановила участие в зерновой сделке

1 июня 2023, 20:44
В рамках зерновой сделки Россия временно ограничила регистрацию судов, следующих в порты Одессы, до тех пор, пока не будет возобновлён экспорт её аммиачных удобрений. Об этом сообщил на брифинге представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По словам дипломата, ООН предпринимает усилия для разрешения ситуации с экспортом аммиака, однако детали он не раскрыл. Представитель ООН отметил, что прогресс возможен только после того, как начнёт функционировать аммиакопровод Тольятти — Одесса. Об этом пишет 360tv.ru.

Вместе с тем, в ООН выразили своё обеспокоенность затруднениями, которые возникли с реализацией зерновой сделки, характеризуя ситуацию как серьезную.

Подпишитесь
Дончане улетают в космос, пока в Ростове планируют настроить еще больше высоток
Сегодня, 14:30
«Пусть город треснет»: жителей возмутила застройка территории ростовского порта
Сегодня, 14:54
Ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 13:31
«Старики никому не нужны»: молодежь ужаснуло, как пожилая женщина живет в Ростове
Сегодня, 13:08
Власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с ДНР
Сегодня, 13:10
Уроженка Германии Мельникова стала замминистра труда в Ростовской области
Сегодня, 14:56