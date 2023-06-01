Россия временно приостановила участие в зерновой сделке

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
По словам дипломата, ООН предпринимает усилия для разрешения ситуации с экспортом аммиака, однако детали он не раскрыл. Представитель ООН отметил, что прогресс возможен только после того, как начнёт функционировать аммиакопровод Тольятти — Одесса. Об этом пишет 360tv.ru.
Вместе с тем, в ООН выразили своё обеспокоенность затруднениями, которые возникли с реализацией зерновой сделки, характеризуя ситуацию как серьезную.