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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Российские инженеры разработали роботизированную беспилотную платформу для уборки

1 июня 2023, 13:19
Российские инженеры представили инновационное разработку — роботизированную беспилотную платформу, способную самостоятельно выполнять задачи по уборке улиц и обслуживанию фермерских хозяйств.

Устройство может быть оснащено различным навесным оборудованием, а благодаря использованию гусеничной системы передвижения, может преодолевать территории, недоступные для обычных колесных машин, пишут Известия.

Команда разработчиков уже создала опытный образец данной платформы, и эксперты полагают, что изобретение будет востребовано в своей нише. Однако перед тем, как устройство попадет в массовое производство, авторам предстоит пройти долгий путь, включающий доработки и тестирование.

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