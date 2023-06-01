Российские инженеры разработали роботизированную беспилотную платформу для уборки

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Устройство может быть оснащено различным навесным оборудованием, а благодаря использованию гусеничной системы передвижения, может преодолевать территории, недоступные для обычных колесных машин, пишут Известия.
Команда разработчиков уже создала опытный образец данной платформы, и эксперты полагают, что изобретение будет востребовано в своей нише. Однако перед тем, как устройство попадет в массовое производство, авторам предстоит пройти долгий путь, включающий доработки и тестирование.