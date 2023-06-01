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Ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»

1 июня 2023, 13:31
Фото: Ирина Захарова/ВК
Ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»
В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя за насилие в отношении 14-летнего инвалида, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, в ТЦ «Орбита» произошло жестокое нападение на ребенка. Мать пострадавшего рассказала, что ее мужу чудом удалось отбить 14-летнего подростка у пьяных ростовчан, при этом охрана и окружающие и не подумали прийти на помощь, увидев потасовку.

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Это вызвало широкий общественный резонанс, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Материалы в отношении одного из фигурантов теперь направили в суд.

«В ТЦ 44-летний пьяный мужчина беспричинно высказал в адрес инвалида оскорбления, а затем применил в отношении него насилие. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в надзорном ведомстве.

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