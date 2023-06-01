Напомним, в ТЦ «Орбита» произошло жестокое нападение на ребенка. Мать пострадавшего рассказала, что ее мужу чудом удалось отбить 14-летнего подростка у пьяных ростовчан, при этом охрана и окружающие и не подумали прийти на помощь, увидев потасовку.