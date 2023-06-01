Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Напомним, в ТЦ «Орбита» произошло жестокое нападение на ребенка. Мать пострадавшего рассказала, что ее мужу чудом удалось отбить 14-летнего подростка у пьяных ростовчан, при этом охрана и окружающие и не подумали прийти на помощь, увидев потасовку.
Это вызвало широкий общественный резонанс, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Материалы в отношении одного из фигурантов теперь направили в суд.
«В ТЦ 44-летний пьяный мужчина беспричинно высказал в адрес инвалида оскорбления, а затем применил в отношении него насилие. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в надзорном ведомстве.