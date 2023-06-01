Следует избегать длительного пребывания на открытых площадках во время активности магнитных бурь. Если человек находится на открытом воздухе, рекомендуется найти укрытие в помещении или под крышей, чтобы уменьшить воздействие магнитных полей;

Важно ограничить время, проводимое вблизи электронных устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и телевизоры. Магнитные поля, возникающие при магнитных бурях, могут повлиять на работу электроники и вызвать сбои в их работе;

Рекомендуется следить за новостями и прогнозами, чтобы быть в курсе активности солнечных вспышек и предстоящих магнитных бурь. Это позволит принять меры предосторожности заранее и, при необходимости, подготовиться к возможным последствиям;

Важно поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения, правильное питание и нормализацию сна. Это поможет укрепить иммунную систему и повысить сопротивляемость организма во время магнитных бурь.