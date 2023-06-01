rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Изображение материала

Стали известны подробности массового ДТП на М-4 «Дон» под Ростовом

1 июня 2023, 16:57
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Стали известны подробности массового ДТП на М-4 “Дон” под Ростовом

Под Ростовом на М-4 «Дон» в массовую аварию попал автобус с 20 пассажирами

В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в аварию попал автобус Yutong, забитый пассажирами, подробности аварии рассказали в ГИБДД по Ростовской области.

В четверг, 1 июня, около 17.00 мск в Аксайском районе Ростовской области на 1062-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием автомобиля, грузовика и автобуса.

По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса Yutong, который вез из Ростова в Багаевку 20 пассажиров, наехал на грузовик Mercedes-Benz. Фура стояла на проезжей части из-за ДТП, которое произошло раньше.

В Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры
Узнать подробнее

В результате аварии пострадал водитель автобуса, к моменту публикации материала его уже доставили в больницу. Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

В пресс-службе добавили, что автомобиль Renault, который врезался в автобус, зарегистрирован другим ДТП, произошедшим позже.

«В автомобиле никто не пострадал. Легковой автомобиль получил механическое повреждение», — сказано в сообщении.

Читайте также:
«Где транспорт?»: сотни ростовчан застряли в очереди на автобусы на Центральном рынкеВ Ростове автобус с пассажирами столкнулся с двумя иномаркамиВ Ростовской области на М-4 «Дон» в аварию попал автобус с десятками пассажиров
#Дтп#Происшествие#Транспорт#Автобус#Авария#М-4#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксай#Аксайский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Дончане улетают в космос, пока в Ростове планируют настроить еще больше высоток
Сегодня, 14:30
«Пусть город треснет»: жителей возмутила застройка территории ростовского порта
Сегодня, 14:54
Ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 13:31
«Старики никому не нужны»: молодежь ужаснуло, как пожилая женщина живет в Ростове
Сегодня, 13:08
Власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с ДНР
Сегодня, 13:10
Уроженка Германии Мельникова стала замминистра труда в Ростовской области
Сегодня, 14:56