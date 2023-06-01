Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 16:59
В четверг, 1 июня, около 17.00 мск в Аксайском районе Ростовской области на 1062-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием автомобиля, грузовика и автобуса.
По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса Yutong, который вез из Ростова в Багаевку 20 пассажиров, наехал на грузовик Mercedes-Benz. Фура стояла на проезжей части из-за ДТП, которое произошло раньше.
В результате аварии пострадал водитель автобуса, к моменту публикации материала его уже доставили в больницу. Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
В пресс-службе добавили, что автомобиль Renault, который врезался в автобус, зарегистрирован другим ДТП, произошедшим позже.
«В автомобиле никто не пострадал. Легковой автомобиль получил механическое повреждение», — сказано в сообщении.