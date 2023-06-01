Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Изначально появилась информация, что в ночь на четверг, 1 июня, произошло обрушение породы в шахте «Октябрьская-Южная». Но в дальнейшем эта информация не подтвердилась.
Оказалось, что в шахте произошло задымление, которое связано с нарушением в работе электроподстанции. Возгорания после этого не произошло.
Всего внизу находились 10 человек, они не пострадали, все они были эвакуированы. В данный момент шахта не работает, так как устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Сроки возобновления работы шахты не раскрываются.