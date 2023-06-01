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Стали известны подробности задымления в шахте в Ростовской области

1 июня 2023, 07:40
Фото: donland.ru
Стали известны подробности задымления в шахте в Ростовской области
В Ростовской области из-за неисправности оборудования произошло задымление в шахте, сообщили в региональном УМЧС.

Изначально появилась информация, что в ночь на четверг, 1 июня, произошло обрушение породы в шахте «Октябрьская-Южная». Но в дальнейшем эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что в шахте произошло задымление, которое связано с нарушением в работе электроподстанции. Возгорания после этого не произошло.

Причины задымления в шахте назвали в Ростовской области
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Всего внизу находились 10 человек, они не пострадали, все они были эвакуированы. В данный момент шахта не работает, так как устанавливаются все обстоятельства ЧП. 

Сроки возобновления работы шахты не раскрываются.

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