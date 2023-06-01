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Стало известно, как будут выглядеть жилые кварталы на месте старого аэропорта Ростова

1 июня 2023, 15:10
Фото: https://ap-r.ru
Ассоциация застройщиков продемонстрировала эскизы новых жилых комплексов, которые появятся на месте старого аэропорта Ростова-на-Дону, информация об этом появилась на официальном портале ассоциации.

Согласно данным портала, уже в третьем квартале 2024 года запланировано сдать ЖК «Полет», расположенный на территории старого аэропорта Ростова.

По словам застройщиков, на месте аэропорта появится умный квартал с детскими садами, школами, ТЦ, парками, поликлиниками, офисами, здесь же применят концепцию двора без машин.

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На первых эскизах видно, что высотность домов составит от 12 до 25 этажей, все они выполнены в коричнево-бежевой гамме с декоративным кирпичом и панорамным остеклением.

Ранее ростовчане выступили против застройки территорий порта из-за перенаселенности города.

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