Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Согласно данным портала, уже в третьем квартале 2024 года запланировано сдать ЖК «Полет», расположенный на территории старого аэропорта Ростова.
По словам застройщиков, на месте аэропорта появится умный квартал с детскими садами, школами, ТЦ, парками, поликлиниками, офисами, здесь же применят концепцию двора без машин.
На первых эскизах видно, что высотность домов составит от 12 до 25 этажей, все они выполнены в коричнево-бежевой гамме с декоративным кирпичом и панорамным остеклением.
Ранее ростовчане выступили против застройки территорий порта из-за перенаселенности города.