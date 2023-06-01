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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

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«Старики никому не нужны»: молодежь ужаснуло, как пожилая женщина живет в Ростове

1 июня 2023, 13:08
Фото: emsieb/CC BY-ND 2.0/flickr.com
«Старики никому не нужны»: молодежь ужаснуло, как пожилая женщина живет в Ростове

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В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане. Они рассказали шокирующую историю о том, в каких условиях живет пожилая женщина, которой они помогли на улице.

Вечером на улице Профинтерна в Октябрьском районе Ростова компания молодых людей услышала непрекращающиеся крики: «Помогите». Ростовчане пошли на крик — оказалось, на помощь звала пожилая женщина.

«Говорила она невразумительно. Мы смогли понять только то, что у нее что-то произошло. Она просила вызвать полицию и скорую», — рассказывает Ирина Потапенко [данные ростовчанки изменены по ее просьбе].

Девушка подчеркивает, что в полиции признались сразу, что приедут вряд ли. А в скорой вызов приняли.

«Бабушка продолжала кричать. К нам походили проходящие мимо люди. Они тоже стали успокаивать пожилую женщину. Дали ей пальто — она мерзла, поскольку была в легкой одежде», — подчеркивает Потапенко.

По словам собеседницы, скорая подъехала минут через тридцать. Бабушке измерили давление и вынесли вердикт — забрать ее не могут.

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Ул. Павлодарская в РостовеУл. Павлодарская в Ростове
Ул. Павлодарская в Ростове
Фото: Карты Гугл

«Мы сами повели бабушку домой. Выяснилось, что зовут ее Майя Антоновна Васюченко, ей 84 года. Живет она в доме на Павлодарской, 7», — говорит Ирина.

По словам девушки, когда молодые люди увидели, в каких условиях вынуждена жить старушка, то пришли в ужас.

«Ее частный дом похож на свалку. Все в мусоре, невыносимый запах, кругом грязь и сыпется потолок. В доме очень холодно, видимо, отсутствует отопление. Света, судя по всему, тоже нет — бабушка попросила усадить ее и зажечь свечку», — говорит ростовчанка.

Молодые люди пытались выяснить, есть ли родные у пожилой женщины, но это не удалось. По их словам, между несвязными фразами бабушка лишь разъяснила, что живет одна. Но изредка кто-то приходит к ней ночевать. Молодые люди полагают, что ночевать к ней приходят, вероятно, бомжи или местные алкаши, поскольку жить в таких условиях невозможно.

Молодые люди полагают, что ночевать к ней приходит, вероятно, бомжи или местные алкаши, поскольку жить в таких условиях невозможно. Молодые люди полагают, что ночевать к ней приходит, вероятно, бомжи или местные алкаши, поскольку жить в таких условиях невозможно.
Молодые люди полагают, что ночевать к ней приходит, вероятно, бомжи или местные алкаши, поскольку жить в таких условиях невозможно.
Фото: 1MI

«Это тихий ужас. Сложно поверить в столь наплевательское отношение к пожилым людям. Больно и страшно осознавать, как живет эта старенькая женщина», — резюмирует Потапенко.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на Западном в Ростове агрессивный бомж пугал местных жителей.

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