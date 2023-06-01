Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Вечером на улице Профинтерна в Октябрьском районе Ростова компания молодых людей услышала непрекращающиеся крики: «Помогите». Ростовчане пошли на крик — оказалось, на помощь звала пожилая женщина.
«Говорила она невразумительно. Мы смогли понять только то, что у нее что-то произошло. Она просила вызвать полицию и скорую», — рассказывает Ирина Потапенко [данные ростовчанки изменены по ее просьбе].
Девушка подчеркивает, что в полиции признались сразу, что приедут вряд ли. А в скорой вызов приняли.
«Бабушка продолжала кричать. К нам походили проходящие мимо люди. Они тоже стали успокаивать пожилую женщину. Дали ей пальто — она мерзла, поскольку была в легкой одежде», — подчеркивает Потапенко.
По словам собеседницы, скорая подъехала минут через тридцать. Бабушке измерили давление и вынесли вердикт — забрать ее не могут.
«Мы сами повели бабушку домой. Выяснилось, что зовут ее Майя Антоновна Васюченко, ей 84 года. Живет она в доме на Павлодарской, 7», — говорит Ирина.
По словам девушки, когда молодые люди увидели, в каких условиях вынуждена жить старушка, то пришли в ужас.
«Ее частный дом похож на свалку. Все в мусоре, невыносимый запах, кругом грязь и сыпется потолок. В доме очень холодно, видимо, отсутствует отопление. Света, судя по всему, тоже нет — бабушка попросила усадить ее и зажечь свечку», — говорит ростовчанка.
Молодые люди пытались выяснить, есть ли родные у пожилой женщины, но это не удалось. По их словам, между несвязными фразами бабушка лишь разъяснила, что живет одна. Но изредка кто-то приходит к ней ночевать. Молодые люди полагают, что ночевать к ней приходят, вероятно, бомжи или местные алкаши, поскольку жить в таких условиях невозможно.
«Это тихий ужас. Сложно поверить в столь наплевательское отношение к пожилым людям. Больно и страшно осознавать, как живет эта старенькая женщина», — резюмирует Потапенко.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на Западном в Ростове агрессивный бомж пугал местных жителей.