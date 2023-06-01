Молодые люди пытались выяснить, есть ли родные у пожилой женщины, но это не удалось. По их словам, между несвязными фразами бабушка лишь разъяснила, что живет одна. Но изредка кто-то приходит к ней ночевать. Молодые люди полагают, что ночевать к ней приходят, вероятно, бомжи или местные алкаши, поскольку жить в таких условиях невозможно.