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У «умного» дома в Ростовской области сорвало солнечные батареи и заливает чердак

1 июня 2023, 07:48
Фото: читатели RostovGazeta
Солнечные батареи, расположенные на крыше единственного уникального энергосберегающего дома в Ростовской области, сорвало из-за штормового ветра и дождей. Теперь они валяются на земле и на заборе, похожие на тряпки, сообщила RostovGazeta жительница «умного дома» Ирина Тимощенко.

Напомним, что RostovGazeta рассказывала об уникальном „умном» доме, построенном на улице Саратовская, 15 в Гуково. На юге России было воздвигнуто всего четыре таких энергосберегающих дома.

На крыше дома установлены солнечные батареи. Предполагалось, что они должны были подавать в дом тепло, свет и горячую воду. Но на практике, солнечные батареи, по словам жителей дома, практически не работали.

«Видать, их не укрепили на крыше, как положено. Из-за затянувшихся дождей и шквалистого ветра их сорвало, и теперь они валяются везде — на заборе, на земле. Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи нашего „умного“ дома, сорванные ветром», — говорит Ирина Тимощенко.

"Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома". "Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома".
"Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома". "Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома".
"Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома". "Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома".
"Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи", - сообщают жители "умного дома".
Фото: читатели RostovGazeta
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По словам местных жителей, на месте сорванных ветром батарей на крыше дома образовалась огромная дыра, в которую попадает дождь. А на чердаке находятся сети электроснабжения и газовая котельная. Все это сегодня заливает водой.

Видео: читатели RostovGazeta

«В управляющей компании решать этот вопрос никто не хочет. От нас отмахиваются, как от назойливых мух. Наша точка кипения уже на грани. Всю жизнь в этом уникальном доме мы постоянно сталкиваемся с проблемами. В коридорах отваливается плитка. На втором этаже возле технической комнаты перегорели лампы дневного света. А управляющая компания даже не может их заменить, заявляя, что таких ламп у них нет», — говорит местная жительница.

"умный дом" на улице Саратовской, 15 в Гуково "умный дом" на улице Саратовской, 15 в Гуково
"умный дом" на улице Саратовской, 15 в Гуково "умный дом" на улице Саратовской, 15 в Гуково
"умный дом" на улице Саратовской, 15 в Гуково
Фото: читатели RostovGazeta

Выяснить на момент публикации, почему не удается решить проблемы жителей «умного» дома на улице Саратовской в Гуково, корреспонденту RostovGazeta не удалось.

В управляющей компании УО «Новосел» сообщили, что сейчас позовут к телефону директора, который разъяснит ситуацию. На заднем фоне было слышно —действительно, к телефону подошел мужчина, и поинтересовался у оппонента: «В чем проблема? С кем я должен говорить?». Ему ответили, что звонит корреспондент. После чего звонок оборвали, а на повторный уже никто не снимал трубку.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в аварийном доме на Нагибина в Ростове обрушился потолок.

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