«В управляющей компании решать этот вопрос никто не хочет. От нас отмахиваются, как от назойливых мух. Наша точка кипения уже на грани. Всю жизнь в этом уникальном доме мы постоянно сталкиваемся с проблемами. В коридорах отваливается плитка. На втором этаже возле технической комнаты перегорели лампы дневного света. А управляющая компания даже не может их заменить, заявляя, что таких ламп у них нет», — говорит местная жительница.