Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Напомним, что RostovGazeta рассказывала об уникальном „умном» доме, построенном на улице Саратовская, 15 в Гуково. На юге России было воздвигнуто всего четыре таких энергосберегающих дома.
На крыше дома установлены солнечные батареи. Предполагалось, что они должны были подавать в дом тепло, свет и горячую воду. Но на практике, солнечные батареи, по словам жителей дома, практически не работали.
«Видать, их не укрепили на крыше, как положено. Из-за затянувшихся дождей и шквалистого ветра их сорвало, и теперь они валяются везде — на заборе, на земле. Можно подумать, что это валяются тряпки, но нет. Это солнечные батареи нашего „умного“ дома, сорванные ветром», — говорит Ирина Тимощенко.
По словам местных жителей, на месте сорванных ветром батарей на крыше дома образовалась огромная дыра, в которую попадает дождь. А на чердаке находятся сети электроснабжения и газовая котельная. Все это сегодня заливает водой.
«В управляющей компании решать этот вопрос никто не хочет. От нас отмахиваются, как от назойливых мух. Наша точка кипения уже на грани. Всю жизнь в этом уникальном доме мы постоянно сталкиваемся с проблемами. В коридорах отваливается плитка. На втором этаже возле технической комнаты перегорели лампы дневного света. А управляющая компания даже не может их заменить, заявляя, что таких ламп у них нет», — говорит местная жительница.
Выяснить на момент публикации, почему не удается решить проблемы жителей «умного» дома на улице Саратовской в Гуково, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
В управляющей компании УО «Новосел» сообщили, что сейчас позовут к телефону директора, который разъяснит ситуацию. На заднем фоне было слышно —действительно, к телефону подошел мужчина, и поинтересовался у оппонента: «В чем проблема? С кем я должен говорить?». Ему ответили, что звонит корреспондент. После чего звонок оборвали, а на повторный уже никто не снимал трубку.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в аварийном доме на Нагибина в Ростове обрушился потолок.