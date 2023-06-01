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Уроженка Германии Мельникова стала замминистра труда в Ростовской области

1 июня 2023, 14:56
Фото: donland.ru
Уроженка Германии Мельникова стала замминистра труда в Ростовской области
В Ростовской области на пост заместителя министра труда и соцразвития региона назначили Анну Мельникову, сообщили в правительстве региона.

Она родилась в 1975 году в Германии, а в 1994 году окончила колледж в Новочеркасске. После этого Мельникова отучилась в Северо-Кавказской академии государственной службы.

Кроме того, она успела пройти обучение по программам дополнительного образования. С 2017 года занимала пост начальника отдела правовой работы Минтруда области.

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Губернатор Василий Голубев назначил ее заместителем министра с 26 мая.

Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку.

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