Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Она родилась в 1975 году в Германии, а в 1994 году окончила колледж в Новочеркасске. После этого Мельникова отучилась в Северо-Кавказской академии государственной службы.
Кроме того, она успела пройти обучение по программам дополнительного образования. С 2017 года занимала пост начальника отдела правовой работы Минтруда области.
Губернатор Василий Голубев назначил ее заместителем министра с 26 мая.
Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку.