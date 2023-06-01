В Азове автоледи сбила 59-летнюю женщину и 8-летнего мальчика

Теперь полиции предстоит разобраться в обстоятельствах аварии. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что они обязаны строго соблюдать скоростной режим и обязательно сбрасывать скорость рядом с пешеходными переходами, остановками и школами во избежание аварий и травмирования пешеходов.