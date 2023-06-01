В Азове автоледи сбила 59-летнюю женщину и 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В четверг, 1 июня, в Азове на улице Московской произошла авария с двумя пострадавшими.
Около 08.40 мск на улице Московской 53-летняя женщина-водитель, управляющая Chevrolet Aveo, сбила двух человек, которые переходили дорогу по «зебре». Под колесами автомобиля оказались 59-летняя женщина и восьмилетний мальчик, получившие травмы.
Теперь полиции предстоит разобраться в обстоятельствах аварии. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что они обязаны строго соблюдать скоростной режим и обязательно сбрасывать скорость рядом с пешеходными переходами, остановками и школами во избежание аварий и травмирования пешеходов.
Ранее в Ростовской области в аварии погибли женщина с мальчиком четырех лет.