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В Азове автоледи сбила 59-летнюю женщину и 8-летнего мальчика

1 июня 2023, 13:32
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Азове автоледи сбила 59-летнюю женщину и 8-летнего мальчика
В Азове водитель Chevrolet сбила женщину средних лет и маленького мальчика на пешеходном переходе, об этом сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

В четверг, 1 июня, в Азове на улице Московской произошла авария с двумя пострадавшими.

Около 08.40 мск на улице Московской 53-летняя женщина-водитель, управляющая Chevrolet Aveo, сбила двух человек, которые переходили дорогу по «зебре». Под колесами автомобиля оказались 59-летняя женщина и восьмилетний мальчик, получившие травмы.

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Теперь полиции предстоит разобраться в обстоятельствах аварии. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что они обязаны строго соблюдать скоростной режим и обязательно сбрасывать скорость рядом с пешеходными переходами, остановками и школами во избежание аварий и травмирования пешеходов.

Ранее в Ростовской области в аварии погибли женщина с мальчиком четырех лет.

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