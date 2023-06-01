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В Каменском районе задержали мужчину, расстрелявшего семью сожительницы

1 июня 2023, 15:20
Фото: 1MI
В Каменском районе задержали мужчину, расстрелявшего семью сожительницы
В Ростовской области удалось задержать подозреваемого по делу об убийстве и покушении на убийство членов семьи своей сожительницы, информация об этом появилась в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В Каменском районе задержали подозреваемого по делу о двойном убийстве и покушении на убийство членов семьи своей сожительницы с применением огнестрельного оружия.

Следственный отдел Донецка СУ СК РФ по Ростовской области продолжает расследование дело об убийстве и покушении на жизнь трех дончан в Каменском районе.

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Напомним, 31-летний житель находился в хуторе Уляшкин, когда вспыхнула ссора между ним и родными его сожительницы. Конфликт обострился, и мужчина расстрелял 51-летнего отца сожительницы, супруга ее сестры и мать женщины. Удалось выжить только матери сожительницы. После двойного убийства виновник сбежал, его объявили в розыск.

Однако его местонахождение удалось установить, а самого мужчину — задержать. Вскоре подозреваемого доставят к следователю.

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