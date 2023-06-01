В Каменском районе задержали мужчину, расстрелявшего семью сожительницы

Напомним, 31-летний житель находился в хуторе Уляшкин, когда вспыхнула ссора между ним и родными его сожительницы. Конфликт обострился, и мужчина расстрелял 51-летнего отца сожительницы, супруга ее сестры и мать женщины. Удалось выжить только матери сожительницы. После двойного убийства виновник сбежал, его объявили в розыск.