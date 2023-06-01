В Каменском районе задержали мужчину, расстрелявшего семью сожительницы

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В Каменском районе задержали подозреваемого по делу о двойном убийстве и покушении на убийство членов семьи своей сожительницы с применением огнестрельного оружия.
Следственный отдел Донецка СУ СК РФ по Ростовской области продолжает расследование дело об убийстве и покушении на жизнь трех дончан в Каменском районе.
Напомним, 31-летний житель находился в хуторе Уляшкин, когда вспыхнула ссора между ним и родными его сожительницы. Конфликт обострился, и мужчина расстрелял 51-летнего отца сожительницы, супруга ее сестры и мать женщины. Удалось выжить только матери сожительницы. После двойного убийства виновник сбежал, его объявили в розыск.
Однако его местонахождение удалось установить, а самого мужчину — задержать. Вскоре подозреваемого доставят к следователю.