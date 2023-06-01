В Миллерово пьяный подросток упал с моста на рельсы

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в среду, 31 мая, в Миллерово 17-летний местный житель встретился с друзьями. Неизвестно, как именно подросткам удалось раздобыть себе алкоголь, но через пару часов пьяного юношу пришел забрать его дядя.