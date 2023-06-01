В Миллерово пьяный подросток упал с моста на рельсы

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в среду, 31 мая, в Миллерово 17-летний местный житель встретился с друзьями. Неизвестно, как именно подросткам удалось раздобыть себе алкоголь, но через пару часов пьяного юношу пришел забрать его дядя.
Семья возвращалась домой, когда парню стало плохо: он облокотился на перила моста через железную дорогу, но потерял координацию и опрокинулся через них, рухнув на рельсы.
«Его увезли в реанимацию с травмой головы, носа, грудной клетки и ноги», — сообщают авторы канала.
Обращаем внимание на то, что информация пока не получила подтверждения. Данные будут уточняться.
Ранее упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации.