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В Миллерово пьяный подросток упал с моста на рельсы

1 июня 2023, 12:44
Фото: 1MI
В Миллерово пьяный подросток выжил при падении с моста на рельсы
В Ростовской области пьяный подросток свалился с моста на железнодорожные рельсы и смог выжить, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в среду, 31 мая, в Миллерово 17-летний местный житель встретился с друзьями. Неизвестно, как именно подросткам удалось раздобыть себе алкоголь, но через пару часов пьяного юношу пришел забрать его дядя.

Семья возвращалась домой, когда парню стало плохо: он облокотился на перила моста через железную дорогу, но потерял координацию и опрокинулся через них, рухнув на рельсы.

Фото: ТГ канал Don_mash
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«Его увезли в реанимацию с травмой головы, носа, грудной клетки и ноги», — сообщают авторы канала.

Обращаем внимание на то, что информация пока не получила подтверждения. Данные будут уточняться.

Ранее упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации.

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