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В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области

1 июня 2023, 18:14
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области
Инспекторы заявили, что Ростовская область попала в число регионов, питьевая вода в которых не прошла контроль по гигиеническим нормативам, об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Согласно данным экспертов, в 2022 году 40 субъектов Российской Федерации не смогли пройти контроль проб воды из водопроводов по гигиеническим нормативам. Во всех 40 регионах санитарнохимические показатели превышали допустимый уровень в 15,49%. В число таких регионов попали Республика Дагестан с показателями проб 62,87%, Ростовская (52,76%) и Новгородская (50,9%) области.

Аналитики надзорного органа отмечают, что в 2022 году в Ростовской области ряд проб питьевой воды по отдельным показателям не соответствовал гигиеническим нормативам и превышал их.

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Это касается, например, общей минерализации воды, показатели которой составили в Ростовской области 40,50%, жесткости воды с показателями 47,73%, а также показателей по содержанию пестицидов (4,54%). А вот по показателям содержания железа в воде Ростовская область наоборот вошла в число благополучных регионов.

Ранее ростовчане раскритиковали качество воды в городе.

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