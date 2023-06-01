В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области

Это касается, например, общей минерализации воды, показатели которой составили в Ростовской области 40,50%, жесткости воды с показателями 47,73%, а также показателей по содержанию пестицидов (4,54%). А вот по показателям содержания железа в воде Ростовская область наоборот вошла в число благополучных регионов.