В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Согласно данным экспертов, в 2022 году 40 субъектов Российской Федерации не смогли пройти контроль проб воды из водопроводов по гигиеническим нормативам. Во всех 40 регионах санитарнохимические показатели превышали допустимый уровень в 15,49%. В число таких регионов попали Республика Дагестан с показателями проб 62,87%, Ростовская (52,76%) и Новгородская (50,9%) области.
Аналитики надзорного органа отмечают, что в 2022 году в Ростовской области ряд проб питьевой воды по отдельным показателям не соответствовал гигиеническим нормативам и превышал их.
Это касается, например, общей минерализации воды, показатели которой составили в Ростовской области 40,50%, жесткости воды с показателями 47,73%, а также показателей по содержанию пестицидов (4,54%). А вот по показателям содержания железа в воде Ростовская область наоборот вошла в число благополучных регионов.
Ранее ростовчане раскритиковали качество воды в городе.