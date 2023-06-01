В Ростове с 10 июня на одной из улиц Каменки введут одностороннее движение

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Департамент автодорог Ростова объявил, что с 10 июня изменят схему движения на северо-западе города.
Власти приняли решение ограничить скорость движения на улице Иловайской в Каменке до 40 километров в час на участках между домами №37В и 47, а также от здания №35 до №51В и от №34 до №5. Здесь же введут запрет на проезд грузовиков.
Более того власти Ростова решили, что для повышения пропускной способности улицы ее следует сделать односторонней на участках между домами №37В и 47 в южном направлении и зданиями №35 и №51В в северном направлении.
Ранее в администрации Ростова рассказали, какие ограничения движения транспорта начнут действовать в июне 2023 года.