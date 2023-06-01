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В Ростовской области лесным инспекторам вручили новые внедорожники

1 июня 2023, 16:42
Фото: «Первый Ростовский»
В Ростовской области лесным инспекторам вручили новые внедорожники
В Ростовской области сотрудникам лесной охраны передали шесть внедорожиков, об этом сообщили донские СМИ.

«Первый Ростовский» телеканал рассказал, что 1 июня лесная охрана Ростовской области получила шесть внедорожников «Нива», которые отправятся пополнят автопарки надзорного органа в Верхнедонском, Шолоховском и Каменском районах.

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По словам главы Минприроды Ростовской области Михаила Фишкина, в регионе обновили как лесопожарную, так и лесохозяйственную технику. Последние шесть внедорожников закупили за счет федерального бюджета, чтобы обновить лесопатрульную технику и помочь инспекторам, вынужденным ежедневно обследовать десятки километров лесов.

Ранее власти Ростовской области объявили, что установят в лесах дополнительные камеры наблюдения.

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