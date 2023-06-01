В Ростовской области лесным инспекторам вручили новые внедорожники

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
«Первый Ростовский» телеканал рассказал, что 1 июня лесная охрана Ростовской области получила шесть внедорожников «Нива», которые отправятся пополнят автопарки надзорного органа в Верхнедонском, Шолоховском и Каменском районах.
По словам главы Минприроды Ростовской области Михаила Фишкина, в регионе обновили как лесопожарную, так и лесохозяйственную технику. Последние шесть внедорожников закупили за счет федерального бюджета, чтобы обновить лесопатрульную технику и помочь инспекторам, вынужденным ежедневно обследовать десятки километров лесов.
Ранее власти Ростовской области объявили, что установят в лесах дополнительные камеры наблюдения.