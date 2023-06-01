В Ростовской области лесным инспекторам вручили новые внедорожники

По словам главы Минприроды Ростовской области Михаила Фишкина, в регионе обновили как лесопожарную, так и лесохозяйственную технику. Последние шесть внедорожников закупили за счет федерального бюджета, чтобы обновить лесопатрульную технику и помочь инспекторам, вынужденным ежедневно обследовать десятки километров лесов.