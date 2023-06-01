В Ростовской области при столкновении с деревом погиб водитель Lada Largus

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В четверг, 1 июня, в 09.45 мск на 22-м километре дороги «Пролетарск — хутор Сухой — Большая Орловка» в Мартыновском районе произошло смертельное ДТП с участием 48-летнего водителя.
Дончанин ехал по трассе на Lada Largus, когда съехал с дороги и врезался в дерево. После столкновения со стволом дерева автомобиль опрокинулся, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства трагедии.
Ранее в Ростовской области на трассе погиб пенсионер, чей автомобиль вылетел с дороги.