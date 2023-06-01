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В Ростовской области при столкновении с деревом погиб водитель Lada Largus

1 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
В Ростовской области при столкновении с деревом погиб водитель Lada Largus
В Ростовской области 1 июня произошло смертельное ДТП на дороге из Пролетарска в Большую Орловку, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

В четверг, 1 июня, в 09.45 мск на 22-м километре дороги «Пролетарск — хутор Сухой — Большая Орловка» в Мартыновском районе произошло смертельное ДТП с участием 48-летнего водителя.

Дончанин ехал по трассе на Lada Largus, когда съехал с дороги и врезался в дерево. После столкновения со стволом дерева автомобиль опрокинулся, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: ГИБДД по РО
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Теперь полиции предстоит установить обстоятельства трагедии.

Ранее в Ростовской области на трассе погиб пенсионер, чей автомобиль вылетел с дороги.

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