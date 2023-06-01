В Ростовской области реальные доходы населения в 2023 году выросли на 3,1%

Однако при учете показателей инфляции, реальные доходы населения по отношению к первому кварталу 2022 года выросли только на 3,1%. Кроме того, среднедушевой доход жителей региона за первый квартал текущего года составил более 34,9 тысячи рублей. Это на 13,9% больше, чем в прошлом году.