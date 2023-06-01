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В Ростовской области реальные доходы населения в 2023 году выросли на 3,1%

1 июня 2023, 15:39
Фото: 1MI
В Ростовской области реальные доходы населения в 2023 году выросли на 3,1%
В Ростовской области с января по март 2023 года жители региона получили доход на сумму более 436 миллиардов рублей, данными поделились аналитики Ростовстата.

Аналитики напомнили, что расчет денежных доходов включает в себя все пополнения бюджета семьи, начиная от зарплаты и заканчивая пособиями, платой за сдачу в аренду имущества и другими видами доходов.

Согласно данным Ростовстата, за первые три месяца года жители Ростовской области получили 436,1 миллиарда рублей доходов, это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Однако при учете показателей инфляции, реальные доходы населения по отношению к первому кварталу 2022 года выросли только на 3,1%. Кроме того, среднедушевой доход жителей региона за первый квартал текущего года составил более 34,9 тысячи рублей. Это на 13,9% больше, чем в прошлом году.

Фото: Ростовстат

Большую часть доходов (59%) составила зарплата дончан, еще 19,7% пришлись на пособия, а 11% составили доходы от бизнеса.

Ранее в Ростовской области рассказали, для чего дончане скрывают скрывают доходы.

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