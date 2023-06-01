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В Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой

1 июня 2023, 11:40
Фото: flickr.com/cc by/hrns
В Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой
В Ростовской области под стражу поместили жителя Семикаракорского района, который подозревается в убийстве собственного пожилого отца, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего дончанина, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека.

Следователи представили версию, согласно которой 28 мая подозреваемый находился в доме на улице Набережной хутора Бакланики. Мужчина находился под воздействием алкоголя, когда началась ссора с его 66-летним отцом. Конфликт накалился, и мужчина напал на пенсионера, избивая его по туловищу руками, а после взял керамическую кружку и начал бить пожилого человека по голове. Это стало причиной гибели жертвы на месте происшествия.

Житель Ростовской области в пьяном угаре насмерть забил друга тростью
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После совершения преступления мужчину задержали, сейчас жителя Семикаракорского района заключили под стражу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Ранее дончанин насмерть забил друга тростью.

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