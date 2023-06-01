В Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего дончанина, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека.
Следователи представили версию, согласно которой 28 мая подозреваемый находился в доме на улице Набережной хутора Бакланики. Мужчина находился под воздействием алкоголя, когда началась ссора с его 66-летним отцом. Конфликт накалился, и мужчина напал на пенсионера, избивая его по туловищу руками, а после взял керамическую кружку и начал бить пожилого человека по голове. Это стало причиной гибели жертвы на месте происшествия.
После совершения преступления мужчину задержали, сейчас жителя Семикаракорского района заключили под стражу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.
Ранее дончанин насмерть забил друга тростью.