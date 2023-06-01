Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Напомним, что в ночь на четверг, 1 июня, в шахте «Октябрьская-Южная» появился дым, из-за чего провели эвакуацию сотрудников. Причиной оказалось нарушение в работе электроподстанции.
В результате работу шахты в хуторе Ягодинка приостанавливали. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.
«Дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем. На этой шахте не проводится работа по добыче угля, она работает в режиме поддержания жизнедеятельности», — уточнили в правительстве.
Сейчас работа полностью возобновлена.