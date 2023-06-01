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В Ростовской области заработала шахта после задымления утром 1 июня

1 июня 2023, 08:45
В Ростовской области заработала шахта после задымления утром 1 июня
В Ростовской области возобновили работу шахты, в которой произошло задымление, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, что в ночь на четверг, 1 июня, в шахте «Октябрьская-Южная» появился дым, из-за чего провели эвакуацию сотрудников. Причиной оказалось нарушение в работе электроподстанции.

В результате работу шахты в хуторе Ягодинка приостанавливали. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.

Стали известны подробности задымления в шахте в Ростовской области
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«Дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем. На этой шахте не проводится работа по добыче угля, она работает в режиме поддержания жизнедеятельности», — уточнили в правительстве.

Сейчас работа полностью возобновлена.

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Стали известны подробности задымления в шахте в Ростовской области
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