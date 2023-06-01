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В Сети появились кадры эвакуации десятков людей из Marins Park Hotel в Ростове

1 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
В Сети появились кадры эвакуации десятков людей из Marins Park Hotel в Ростове
В Ростове из Marins Park Hotel эвакуировали 80 человек, видео появились в соцсетях.

В четверг, 1 июня, стало известно, что из гостиницы Marins Park Hotel в центре Ростова из-за задымления эвакуировали 50 постояльцев и 30 сотрудников отеля. По словам читателей, к месту происшествия прибыли несколько экипажей скорой помощи и пожарных автомобилей.

В Сети появились кадры эвакуации десятков людей из Marins Park Hotel в Ростове
Видео: t.me/rostovrnd/ / 1MI
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Позднее Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, на которых запечатлено место происшествия. К отелю подъехали, по крайней мере, пять пожарных машин и две скорых помощи, кроме того, на месте происшествия находятся около 20 мужчин в форме нацгвардии. Вероятно, они были постояльцами отеля.

Данные о произошедшем уточняются.

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