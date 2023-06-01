В Сети появились кадры эвакуации десятков людей из Marins Park Hotel в Ростове

Позднее Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, на которых запечатлено место происшествия. К отелю подъехали, по крайней мере, пять пожарных машин и две скорых помощи, кроме того, на месте происшествия находятся около 20 мужчин в форме нацгвардии. Вероятно, они были постояльцами отеля.