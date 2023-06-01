В Сети появились кадры эвакуации десятков людей из Marins Park Hotel в Ростове

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В четверг, 1 июня, стало известно, что из гостиницы Marins Park Hotel в центре Ростова из-за задымления эвакуировали 50 постояльцев и 30 сотрудников отеля. По словам читателей, к месту происшествия прибыли несколько экипажей скорой помощи и пожарных автомобилей.
Позднее Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, на которых запечатлено место происшествия. К отелю подъехали, по крайней мере, пять пожарных машин и две скорых помощи, кроме того, на месте происшествия находятся около 20 мужчин в форме нацгвардии. Вероятно, они были постояльцами отеля.
Данные о произошедшем уточняются.