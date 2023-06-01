В Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Telegram-канал «Это Ростов» вечером четверга, 1 июня, сообщил, что на трассе «Ростов — Аксай» произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей.
По информации очевидцев, автобус ехал в станицу Багаевской, однако из-за высокой скорости въехал в фуру. Следующий за автобусом водитель также не успел среагировать и остановиться, врезавшись в пассажирский транспорт, из-за чего переднюю часть автобуса впечатало в фуру.
«Водитель автобуса весь в крови, его зажало», — сообщают очевидцы.
Журналисты запросили информацию о произошедшем в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, представители ведомства обещают предоставить подробности аварии в ближайшее время.
Ранее в Ростовской области погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в дерево.