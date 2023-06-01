В Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры

По информации очевидцев, автобус ехал в станицу Багаевской, однако из-за высокой скорости въехал в фуру. Следующий за автобусом водитель также не успел среагировать и остановиться, врезавшись в пассажирский транспорт, из-за чего переднюю часть автобуса впечатало в фуру.