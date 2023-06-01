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В Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры

1 июня 2023, 15:57
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»
В Сети появились кадры жесткого ДТП под Ростовом с участием автобуса и фуры
В Ростовской области на трассе «Ростов-на-Дону — Аксай» произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей, подробностями поделились очевидцы в соцсетях.

Telegram-канал «Это Ростов» вечером четверга, 1 июня, сообщил, что на трассе «Ростов — Аксай» произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей.

По информации очевидцев, автобус ехал в станицу Багаевской, однако из-за высокой скорости въехал в фуру. Следующий за автобусом водитель также не успел среагировать и остановиться, врезавшись в пассажирский транспорт, из-за чего переднюю часть автобуса впечатало в фуру.

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«Водитель автобуса весь в крови, его зажало», — сообщают очевидцы.

Журналисты запросили информацию о произошедшем в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, представители ведомства обещают предоставить подробности аварии в ближайшее время.

Ранее в Ростовской области погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в дерево.

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