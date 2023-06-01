Ваша защита от непредвиденных расходов

А если у вас есть дети, вы наверняка замечали, что летом хлопот обычно становится еще больше. В этот сезон наши дети проводят на улице все больше времени, что само по себе является фактором риска, а еще одним источником головной боли зачастую становится поездка в лагерь, за сотни и тысячи километров от дома, когда мы и вовсе теряем какой-либо контроль над своими чадами. И если от травм и болезней уберечься, к сожалению, нельзя, то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, которые могут быть вызваны их лечением. Для этого перед отправкой ребенка в детский лагерь крайне желательно оформить полис страхования от несчастных случаев.