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Велосипедист в Азове сломал руку во время нападения на него собак

1 июня 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Азове получил травмы велосипедист, на которого напали агрессивные собаки, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, возле школы №1 стая бездомных собак напала на мужчину, который ехал на велосипеде. Из-за этого он упал на асфальт и сломал руку.

Сотрудники находящегося рядом магазина помогли ему встать, наложили шину и вызвали медиков. Пользователи в комментариях написали, что нужно принимать меры для решения проблем с агрессивными животными.

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«Вот поэтому я всегда когда их вижу, то торможу и иду пешком», — пишут горожане.

«На днях шел и заметил, что они по всему бульвару бегают и нападают не только на людей, но и на собак, которых выгуливают на поводке», — сообщают азовчане.

Ранее ростовчане заявили о массовых нападениях собак на людей.

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