Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
По их словам, возле школы №1 стая бездомных собак напала на мужчину, который ехал на велосипеде. Из-за этого он упал на асфальт и сломал руку.
Сотрудники находящегося рядом магазина помогли ему встать, наложили шину и вызвали медиков. Пользователи в комментариях написали, что нужно принимать меры для решения проблем с агрессивными животными.
«Вот поэтому я всегда когда их вижу, то торможу и иду пешком», — пишут горожане.
«На днях шел и заметил, что они по всему бульвару бегают и нападают не только на людей, но и на собак, которых выгуливают на поводке», — сообщают азовчане.
Ранее ростовчане заявили о массовых нападениях собак на людей.