Видеосервис Wink представляет премьеры июня

Семейный французский мультфильм «Эрнест и Селестина: новые приключения» (6+) расскажет об еще одной интересной звериной истории. Медведя Эрнеста и мышку Селестину связывает не только дружба, но и горячая любовь к музыке. Бельгийская художница Габриэль Венсан еще в 1981 году придумала своих героев, которые пережили уже очень много разных приключений. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста, где по какой-то причине уже много лет запрещена музыка. Удастся ли друзьям вернуть музыку жителям города – узнаете 16 июня.