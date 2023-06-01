Видеосервис Wink представляет премьеры июня

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Сюжет российской киноленты «Юра-дворник» (12+) тоже основан на событиях, имевших место в реальной жизни «столичного фотографа Романа» (Денис Власенко). Оставшись без работы, он возвращается в родную Уфу, где встречает дворника Юру (Антон Кузнецов), ставшего жертвой мошенников. Чтобы выбраться из долгов, приятели решаются на авантюру: Рома снимает стильную фотосессию с Юрой, а затем с помощью монтажа ставит его фото на обложку глянцевого журнала, создав новую медийную «знаменитость»: Юра становится героем популярных телешоу, а Рома – продюсером новой звезды. Проблемы с долгами решены, но можно ли остаться собой в фальшивых одеждах? Современную драму смотрите в Wink с 9 июня.
«Беспринципные в деревне» (16+) – эта комедия расскажет о попытке отметить грандиозный юбилей по казалось бы беспроигрышной схеме – с выездом в деревню, баней, рыбалкой и проч. Однако избалованные гламурные москвичи оказались совершенно не готовы к такому деревенскому празднику: они в пух и прах разругались не только с местными, но и между собой. Увидеть это своими глазами уже можно в Wink.
Для семейных просмотров Wink приготовил настоящий фейерверк киносюжетов: на первом месте конечно мультики, среди которых целых три мультпремьеры. Героиня одного из них, российского мультфильма «Яга и книга заклинаний» (6+) - милая рыжеволосая девушка-колдунья...Яга, которая живет в избушке где-то на болотах Тридевятого царства и мечтает стать настоящей волшебницей. Для такого превращения ей необходимо вернуть себе книгу заклинаний, похищенную когда-то злобной конкуренткой Белладонной. Магическая история доступна на экране с 8 июня.
«Рок Дог 3: Битва за бит» (6+) – последняя часть китайско-американской мультипликационной франшизы про собаку-рокера. Новое музыкальное шоу «Битва за бит» (что-то вроде «Голоса» для зверей) всех просто сводит с ума, кроме мастифа Боуди. Но неожиданно ему самому придется заменить одного из членов жюри, легендарного рокера Белого Кота Ангуса, и стать наставником молодых начинающих рокеров. Вместе со старыми друзьями Броуди создают в шоу настоящий фурор. Мультфильм уже доступен для просмотра.
Семейный французский мультфильм «Эрнест и Селестина: новые приключения» (6+) расскажет об еще одной интересной звериной истории. Медведя Эрнеста и мышку Селестину связывает не только дружба, но и горячая любовь к музыке. Бельгийская художница Габриэль Венсан еще в 1981 году придумала своих героев, которые пережили уже очень много разных приключений. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста, где по какой-то причине уже много лет запрещена музыка. Удастся ли друзьям вернуть музыку жителям города – узнаете 16 июня.
Картина «Детство Чика» (12+) снята по мотивам цикла повестей Фазиля Искандера. Действие происходит на рубеже 1940–1950-х годов в солнечной Абхазии. Совершенно неожиданно жизнь обычного веселого подростка Чика, меняется коренным образом – его отец арестован. Беда меняет детское сознание, обостряет новые чувства и переживания. Справиться с ней помогает Чику его жизнелюбивый характер. В Wink фильм доступен с 1 июня.
Взрослых членов семьи Wink заинтригует новыми остросюжетными кинокартинами. Главная героиня российско-ливанской драмы «Гнев» (16+), молодая ливанка Ида (Джулия Кассар) живет в деревне. После гибели брата на войне ее мать начинает пить. Девушка сбегает в город, где встречает свою любовь. Девушка верит, что любовь мужчины-француза сможет залечить ее душевные раны, но очень скоро ее чувства разрушает новое насилие, одного круга ада Ида переходит в другой. Но спасение есть. В чем оно - зрители узнают 6 июня.
«Банды Парижа» (18+) – действие этого французского исторического экшна переносит зрителя в начало ХХ века: практически в каждом большом городе действует своя банда, и Париж не исключение. «Апаши» (реально существовавшее криминальное сообщество) держит в страхе весь город, но не всех. В стремлении отомстить за смерть брата отчаянная девушка Билли (Алис Исааз) добирается до самого главного бандита. И …неожиданно влюбляется в него. Какое чувство победит — любовь или месть? Фильм доступен в Wink с 29 июня.
Американский фантастический боевик «Миссия ассасина» (18+) - последний фильм, в котором снялся Брюс Уиллис, объявивший о завершении 43-летней карьеры в 2022 году. Уиллис конечно играет агента спецслужбы, который участвует в разработке экспериментальной военной программы. Здесь же работал и муж главной героини Алексы (Номзамо Мбата), впавший в кому после ранения. Алекса пытаясь понять, как это произошло, вместе с главным героем они раскрывают страшный секрет. Какой – узнаете в Wink 4 июня.
В числе июньских премьер есть и полюбившееся многими зрителями южнокорейское кино. Шпионский триллер «Охота» (18+) – это режиссерский дебют Ли Джон-Джэ из «Игры в кальмара». Атмосфера фильма возвращает зрителя в 1980-е годы, двум разведчиками нужно найти организаторов покушения на главу государства, совершенного во время визита в Вашингтон. Отношения между опытными сотрудниками складываются настолько непросто, что напарники начинают подозревать друг друга. Кто же на самом деле предатель, узнаете 15 июня.
Драма «Возвращение в Сеул» (18+), участник программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля 2022 года, повествует о сложных семейных отношениях и поисках себя. Фредерика Бенуа (Пак Чи Мин) - кореянка, выросшая во Франции в приемной семье. В 25 лет Фредди, так зовут ее родные, впервые едет на историческую родину, чтобы найти биологических родителей. Родная мать почему-то отказывается от встречи с ней, а отец и его вторая семья оказываются совсем чужими людьми из другого непонятного мира. Фильм уже доступен в Wink.
Премьеры ждут и поклонников сериалов из линейки WinkOriginals: уже 20 июня стартует показ комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+), в главной роли Владимир Яглыч. Жизненные перипетии нерадивого оперуполномоченного подмосковного ОВД уже покорили кинокритиков на 45-м Московском международном кинофестивале. Скоро это кино увидят и зрители видеосервиса.
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.
Реклама ПАО «Ростелеком» 18+