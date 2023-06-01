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Власти прокомментировали происшествие в шахте с людьми в Ростовской области

1 июня 2023, 05:54
Фото: 1mi
В Ростовской области произошло задымление в шахте, где находились люди, сообщили в правительстве региона.

Происшествие случилось в ночь на 1 июня в шахте Октябрьская Южная, где началось задымление. Всем шахтерам удалось выбраться самостоятельно.

«Во время инцидента никто не пострадал. В данный момент выясняются причины задымления», — сказано в сообщении.

Обрушение произошло в шахте с людьми в Ростовской области утром 1 июня
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Работа на шахте временно приостановлена до завершения расследования и уточнения причин. Ранее в МЧС сообщили, что в шахте произошло обрушение породы.

Также появлялась информация, что в шахте находились 10 человек, которым не потребовалась медицинская помощь.

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