Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Происшествие случилось в ночь на 1 июня в шахте Октябрьская Южная, где началось задымление. Всем шахтерам удалось выбраться самостоятельно.
«Во время инцидента никто не пострадал. В данный момент выясняются причины задымления», — сказано в сообщении.
Работа на шахте временно приостановлена до завершения расследования и уточнения причин. Ранее в МЧС сообщили, что в шахте произошло обрушение породы.
Также появлялась информация, что в шахте находились 10 человек, которым не потребовалась медицинская помощь.