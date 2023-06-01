Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В опубликованном распоряжении сказано, что обстановка, сложившаяся на границе в районе пунктов пропуска «Матвеев Курган» и «Куйбышево», носит чрезвычайный характер. Причиной назвали скопление здесь автомобилей.
«Для обеспечения нормальной жизнедеятельности приняли решение временно изъять участки, а владельцам возместить убытки. Землю реквизируют до 31 декабря», — говорится в документе.
Собственникам теперь разошлют уведомления. Эти участки позволят увеличить пропускную способность пунктов пропуска.
Документ уже подписал губернатор Василий Голубев.
Ранее власти Ростовской области пояснили, какое имущество можно реквизировать у дончан.