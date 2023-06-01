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Власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с ДНР

1 июня 2023, 13:10
Фото: donland.ru
Власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с ДНР
Власти Ростовской области приняли решение временно реквизировать земельные участки на границе с ДНР, говорится на портале правовой информации.

В опубликованном распоряжении сказано, что обстановка, сложившаяся на границе в районе пунктов пропуска «Матвеев Курган» и «Куйбышево», носит чрезвычайный характер. Причиной назвали скопление здесь автомобилей.

«Для обеспечения нормальной жизнедеятельности приняли решение временно изъять участки, а владельцам возместить убытки. Землю реквизируют до 31 декабря», — говорится в документе.

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Собственникам теперь разошлют уведомления. Эти участки позволят увеличить пропускную способность пунктов пропуска.

Документ уже подписал губернатор Василий Голубев.

Ранее власти Ростовской области пояснили, какое имущество можно реквизировать у дончан.

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