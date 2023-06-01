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Published Сегодня, 08:27

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Водитель сбил 10-летнюю девочку в Ростовской области

1 июня 2023, 08:27
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Маленькие девочки попадают под колеса машин в Ростовской области
В Ростовской области под колесами автомобиля оказалась девочка, переходившая дорогу по переходу, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в вечернее время на улице Советской в поселке Матвеев Курган, когда водитель Chevrolet Lanos сбил десятилетнюю девочку. Она в это время пыталась пересечь проезжую часть по переходу.

«Пострадавшую с травмами доставили в больницу», — уточнили в управлении. О состоянии раненой девочки информации нет.

Женщина и 4-летний мальчик погибли от лобового удара в ДТП в Ростовской области
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В ГИБДД уточнили, что в этот день в Ростове сбили девятилетнюю девочку, которая также шла по «зебре». Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Ранее женщина и 4-летний мальчик погибли от лобового удара в ДТП в Ростовской области.

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