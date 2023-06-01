Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Авария произошла в вечернее время на улице Советской в поселке Матвеев Курган, когда водитель Chevrolet Lanos сбил десятилетнюю девочку. Она в это время пыталась пересечь проезжую часть по переходу.
«Пострадавшую с травмами доставили в больницу», — уточнили в управлении. О состоянии раненой девочки информации нет.
В ГИБДД уточнили, что в этот день в Ростове сбили девятилетнюю девочку, которая также шла по «зебре». Пострадавшую пришлось госпитализировать.
Ранее женщина и 4-летний мальчик погибли от лобового удара в ДТП в Ростовской области.