Поздним вечером 31 мая ДТП произошло на трассе «Ростов — Ставрополь» в Егорлыкском районе. 44-летний водитель грузового бортового автомобиля Hyundai превысил скорость движения на мокрой трассе, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он затормозил на проезжей части, а после врезался в автомобиль Lada Granta.