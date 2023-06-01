Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Поздним вечером 31 мая ДТП произошло на трассе «Ростов — Ставрополь» в Егорлыкском районе. 44-летний водитель грузового бортового автомобиля Hyundai превысил скорость движения на мокрой трассе, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он затормозил на проезжей части, а после врезался в автомобиль Lada Granta.
Удар был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла. В результате погибла 31-летняя пассажирка легковушки и 4-летний мальчик. С травмами в больницу доставлены водитель Lada и 12-летняя девочка.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
Напомним, вчера также погиб водитель грузовика в ДТП в Ростовской области.