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Женщина и 4-летний мальчик погибли от лобового удара в ДТП в Ростовской области

1 июня 2023, 06:36
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Женщина и маленький ребенок погибли в жутком ДТП в Ростовской области
Двое погибли и двое пострадали в дорожной аварии в Егорлыкском районе, сообщили в ГИБДД Ростовской области.

Поздним вечером 31 мая ДТП произошло на трассе «Ростов — Ставрополь» в Егорлыкском районе. 44-летний водитель грузового бортового автомобиля Hyundai превысил скорость движения на мокрой трассе, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он затормозил на проезжей части, а после врезался в автомобиль Lada Granta.

Удар был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла. В результате погибла 31-летняя пассажирка легковушки и 4-летний мальчик. С травмами в больницу доставлены водитель Lada и 12-летняя девочка.

Удар был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла. Удар был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла.
Удар был настолько сильным, что Lada превратилась в груду металла.
Фото: ГИБДД по Ростовской области
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В результате погибла 31-летняя пассажирка легковушки и 4-летний мальчик.
Видео: ГИБДД по Ростовской области

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, вчера также погиб водитель грузовика в ДТП в Ростовской области.

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