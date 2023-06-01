Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Таможенники в одном из пунктов выдачи заказов в Новочеркасске обратили внимание на две курьерские посылки из США. В них они нашли восемь банок с надписями «Methyl blue Ampheta-RUSH», «STIM-FREAK» и «VEDA-GEST». Всего в них было 690 капсул. Получателем значился 53-летний местный житель. Он заявил, что по совету знакомого заказал из Штатов биологически активные добавки.
Однако химическое исследование установило, что капсулы на деле содержали опасные сильнодействующие вещества общей массой 362,07 грамма.
По факту обнаружения наркотиков Ростовская таможня возбудила уголовное дело. За контрабанду сильнодействующих веществ жителю Новочеркасска теперь грозит лишение свободы до семи лет или штраф в размере до одного миллиона рублей.
Ранее в Ростовской области осудили лаборанта за работу на интернет-магазин наркотиков.