Таможенники в одном из пунктов выдачи заказов в Новочеркасске обратили внимание на две курьерские посылки из США. В них они нашли восемь банок с надписями «Methyl blue Ampheta-RUSH», «STIM-FREAK» и «VEDA-GEST». Всего в них было 690 капсул. Получателем значился 53-летний местный житель. Он заявил, что по совету знакомого заказал из Штатов биологически активные добавки.