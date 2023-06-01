rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Изображение материала

Житель Ростовской области получил из США посылку с наркотиками вместо биодобавок

1 июня 2023, 08:28
Фото: yutu.customs.gov.ru
Житель Ростовской области получил из США посылку с наркотиками вместо биодобавок

У жителя Ростовской области изъяли посылку с сильнодействующими веществами

В Ростовской области изъяли посылку с сильнодействующими веществами, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Таможенники в одном из пунктов выдачи заказов в Новочеркасске обратили внимание на две курьерские посылки из США. В них они нашли восемь банок с надписями «Methyl blue Ampheta-RUSH», «STIM-FREAK» и «VEDA-GEST». Всего в них было 690 капсул. Получателем значился 53-летний местный житель. Он заявил, что по совету знакомого заказал из Штатов биологически активные добавки.

Однако химическое исследование установило, что капсулы на деле содержали опасные сильнодействующие вещества общей массой 362,07 грамма.

«Пусть лучше дома попробуют»: мать подсадила детей на наркотики в Ростовской области
Узнать подробнее

По факту обнаружения наркотиков Ростовская таможня возбудила уголовное дело. За контрабанду сильнодействующих веществ жителю Новочеркасска теперь грозит лишение свободы до семи лет или штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в Ростовской области осудили лаборанта за работу на интернет-магазин наркотиков.

Читайте также:
У «умного» дома в Ростовской области сорвало солнечные батареи и заливает чердакСильные магнитные бури ожидаются в Ростовской области в июнеСтали известны подробности задымления в шахте в Ростовской области
#Наркотики#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Происшествие в Новочеркасске#Происшествие#Ростовская таможня
Подпишитесь
Стали известны подробности задымления в шахте в Ростовской области
Сегодня, 07:40
Новые жилые кварталы построит госкомпания на месте Ростовского порта
Сегодня, 07:31
Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса
31 мая 15:47
Донские больницы урезали расходы, чтобы работать с «Центром 100» по указке Быковской
Сегодня, 07:28
У «умного» дома в Ростовской области сорвало солнечные батареи и заливает чердак
Сегодня, 07:48
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
31 мая 06:35