Знаменитый фигурист Плющенко с сыном посетил парк «Лога» в Ростовской области

Работники парка рассказали, что знаменитое семейство побывало не только в кузнечном подворье, но также посетило «Экзотариум» и зоопарк. Кроме того, Плющенко оставил свой автограф на тарелке местного ресторана, пожелав владельцам успеха и удачи в ведении бизнеса.