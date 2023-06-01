Знаменитый фигурист Плющенко с сыном посетил парк «Лога» в Ростовской области

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Published Сегодня, 12:00
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В четверг, 1 июня, парк «Лога» посетил фигурист Евгений Плющенко вместе с сыном Александром[прим. редакции — мальчик больше известен под именем Гном Гномыч]. Двухкратный олимпийский чемпион поговорил с сотрудниками парка и сделал с ними снимки на память.
Работники парка рассказали, что знаменитое семейство побывало не только в кузнечном подворье, но также посетило «Экзотариум» и зоопарк. Кроме того, Плющенко оставил свой автограф на тарелке местного ресторана, пожелав владельцам успеха и удачи в ведении бизнеса.
Ранее Евгений Плющенко заявил, что готов поехать в ДНР.