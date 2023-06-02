Александр Ищенко ответил на вопросы донских семей о мерах поддержки и детском отдыхе

«Таких приемов у нас в Ростовской области проводятся десятки в течение недели. Это значит, что депутаты всех уровней встречаются с людьми, помогают в решении тех проблем, которые мешают нормально жить и развиваться семьям. Есть задачи, которые можно решить быстро, есть вопросы, которые требуют долговременных решений. Но каждым обращением депутаты Законодательного Собрания, депутаты органов местного самоуправления занимаются внимательно, предметно и конкретно. Стараемся решить все задачи, которые ставят перед нами наши избиратели», — рассказал Александр Ищенко.