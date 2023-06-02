Александр Ищенко ответил на вопросы донских семей о мерах поддержки и детском отдыхе

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Таких приемов у нас в Ростовской области проводятся десятки в течение недели. Это значит, что депутаты всех уровней встречаются с людьми, помогают в решении тех проблем, которые мешают нормально жить и развиваться семьям. Есть задачи, которые можно решить быстро, есть вопросы, которые требуют долговременных решений. Но каждым обращением депутаты Законодательного Собрания, депутаты органов местного самоуправления занимаются внимательно, предметно и конкретно. Стараемся решить все задачи, которые ставят перед нами наши избиратели», — рассказал Александр Ищенко.
В ходе приема супруга участника СВО из г. Батайска поделилась с главой донского отделения партии, что планирует прервать отпуск по уходу за ребенком, но для этого требуется содействие в зачислении полуторагодовалого сына в детский сад.
Семьи защитников страны имеют право на первоочередное получение мест в детских садах, напомнил Александр Ищенко.
О необходимости помочь с организацией летнего детского отдыха рассказали две многодетные матери из г. Азова и Куйбышевского района. Азовчанка Маргарита Татаренко тоже является супругой участника СВО.
«Всем родителям важно, чтобы дети с пользой проводили летнее время, хорошо отдохнули, набрались сил. Вообще у моих детей летний отдых начнется с прогулки по Дону, на которую нас пригласила азовская „Единая Россия“. Мы понимаем, что рядом есть люди, которые всегда помогут», — подчеркнула она.
Перед началом летней оздоровительной кампании на выездном собрании фракция «Единая Россия» в донском парламенте оценила готовность детских оздоровительных учреждений. К слову, 859 детских лагерей смогут принять более 82 тысяч донских школьников.
Отвечая на несколько других обращений в ходе приема, Александр Ищенко разъяснил возможности, которые дает социальный контракт. Эта мера поддержки пригодится заявительнице из Ростова-на-Дону, у которой супруг и ребенок имеют инвалидность. Информация о соцконтракте оказалась полезной и для переселенца из ДНР, проживающего с семьей в Тацинском районе — теперь он сможет открыть свое дело.
«Такие приемы очень важны. Потому что с одной стороны мы видим конкретные семьи, конкретных людей. С другой — через эти приемы мы понимаем, какие вопросы наиболее актуальны сегодня, что требует законодательного решения, дополнительного финансирования в бюджете или просто человеческого участия в жизненной ситуации», — заключил Александр Ищенко.