rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Изображение материала

«Беспредел вообще»: ростовчане высказались о погибших деревьях в сквере

2 июня 2023, 07:38
Фото: Julianna Arjes/unsplash
«Беспредел вообще»: ростовчане высказались о погибших деревья в сквере

В Ростове-на-Дону погибли высаженные в сквере на Нагибина ели

В Ростове-на-Дону в сквере на проспекте Михаила Нагибина погибли недавно высаженные растения, пожаловались местные жители в соцсетях.

По словам автора, ели высадили в 2022 году, но за ними перестали ухаживать, что и привело к гибели. Он добавил, что на территории сквера большое количество мусора и не косят траву.

Пользователи в комментариях оказались огорчены состоянием парковой зоны.

«Очень жалко, посадили такие красивые деревья, которые из-за отсутствия ухода осыпаются и сохнут. Еще и трава скошена, чтобы видно было со стороны дороги, а внутри все осталось. Беспредел вообще», — заявляют ростовчане.

Фото: ВК группа "Это Ростов!"
Упавшее дерево перекрыло проезд в районе Нагибина в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Наплевали на труд по выращиванию и посадке. Нет наказания за такое, вот и халявят», — пишут местные жители.

Ранее власти заявили, что потратили 11 миллиардов рублей на комфортную среду в Ростовской области.

Читайте также:
Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибунойМашиностроительный завод затопило в Ростовской областиПогибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня
#Илья Протвинов#Происшествия#Происшествие#Гибель деревьев#Высадка деревьев#Мусор в сквере#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной
Сегодня, 06:54
Машиностроительный завод затопило в Ростовской области
Сегодня, 06:49
«Миллионы в трибуны»: о госзакупках на Гребном канале «Дон» в Ростове
Сегодня, 06:37
Погибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня
Сегодня, 06:23
Подвал обрушился в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону вечером 1 июня
Сегодня, 05:34
В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области
Вчера, 18:14