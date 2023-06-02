Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По словам автора, ели высадили в 2022 году, но за ними перестали ухаживать, что и привело к гибели. Он добавил, что на территории сквера большое количество мусора и не косят траву.
Пользователи в комментариях оказались огорчены состоянием парковой зоны.
«Очень жалко, посадили такие красивые деревья, которые из-за отсутствия ухода осыпаются и сохнут. Еще и трава скошена, чтобы видно было со стороны дороги, а внутри все осталось. Беспредел вообще», — заявляют ростовчане.
«Наплевали на труд по выращиванию и посадке. Нет наказания за такое, вот и халявят», — пишут местные жители.
Ранее власти заявили, что потратили 11 миллиардов рублей на комфортную среду в Ростовской области.