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Более 200 домов снова получили горячую воду в Ростове-на-Дону

2 июня 2023, 13:47
Фото: donland.ru
Более 200 домов снова получили горячую воду в Ростове-на-Дону

Горячая вода в Ростове вернулась в 205 многоквартирных дома 2 июня

В Ростове-на-Дону продолжаются работы по гидравлическому испытанию теплосетей, сообщают «Ростовские тепловые сети».

На данный момент горячее водоснабжение восстановили в 205 многоквартирных домах. Сейчас идет подключению жителей центральной части города и ЗЖМ.

Вместе с этим специалисты занимаются проверкой теплосетей на участках, где провели ремонт. Проводимые испытания необходимы для выявления скрытых дефектов и дальнейшего ремонта.

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Напомним, что большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее ростовчане раскритиковали качество питьевой воды в городе.

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