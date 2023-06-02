Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На данный момент горячее водоснабжение восстановили в 205 многоквартирных домах. Сейчас идет подключению жителей центральной части города и ЗЖМ.
Вместе с этим специалисты занимаются проверкой теплосетей на участках, где провели ремонт. Проводимые испытания необходимы для выявления скрытых дефектов и дальнейшего ремонта.
Напомним, что большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее ростовчане раскритиковали качество питьевой воды в городе.