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Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове

2 июня 2023, 14:14
Фото: 1MI
Что известно о взрыве газа в квартире многоэтажного дома на Соколова в Ростове
Три окна выгорело из-за взрыва газа в квартире на девятом этаже дома на Соколова, 92 в Ростове. Вылетевшие окна повредили три машины, сообщила RostovGazeta владелец одной из пострадавших машин, ростовчанка Мария Файерман.

Напомним, что в девятиэтажном доме на проспекте Соколова в Ростове сегодня прогремел взрыв. Причиной стал взрыв газа в одной из квартир на девятом этаже.

«Хорошо, что люди не пострадали. Пострадали три машины, и моя оказалась одной из них», — отмечает Мария Файерман.

Машину повредило во время взрыва в Ростове-на-Дону днем 2 июня
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Видео: ТГ канал Че по Ростову

Собеседница добавляет, что обрушившиеся окна с рамами повредили капот, крышу, боковую рейку и багажник ее автомобиля. А также разбили заднее стекло. По словам ростовчанки, реставрачии оно не подлежит, только замене.

«Страховая компания сказала, что это не их случай. Что надо находить хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание. И возмещать ущерб должна она», — делится информацией Мария Файерман.

По ее словам, этим вопросом занимается прокуратура.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на жилой дом в Ростове из-за сильного ливня

Фото: ТГ канал Ростов Главный

По ее словам, этим вопросом занимается прокуратура.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на жилой дом в Ростове из-за сильного ливня

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