Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Напомним, что в девятиэтажном доме на проспекте Соколова в Ростове сегодня прогремел взрыв. Причиной стал взрыв газа в одной из квартир на девятом этаже.
«Хорошо, что люди не пострадали. Пострадали три машины, и моя оказалась одной из них», — отмечает Мария Файерман.
Собеседница добавляет, что обрушившиеся окна с рамами повредили капот, крышу, боковую рейку и багажник ее автомобиля. А также разбили заднее стекло. По словам ростовчанки, реставрачии оно не подлежит, только замене.
«Страховая компания сказала, что это не их случай. Что надо находить хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание. И возмещать ущерб должна она», — делится информацией Мария Файерман.
По ее словам, этим вопросом занимается прокуратура.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на жилой дом в Ростове из-за сильного ливня
По ее словам, этим вопросом занимается прокуратура.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на жилой дом в Ростове из-за сильного ливня