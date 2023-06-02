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Published Сегодня, 04:54

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Дончанин убил бывшую супругу, а ее гостя застрелил из ружья

2 июня 2023, 04:54
Фото: 1mi
В Ростовской области огласили приговор мужчине, который убил бывшую жену и ее знакомого, рассказали в региональном УСКР.

В январе 2022 года 56-летний фигурант пришел к бывшей супруге и между ними произошла ссора. Тогда он из ружья выстрелил в ее гостя, после чего напал на 54-летнюю женщину с ножом.

«Оба потерпевших скончались, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Оказалось, что ружье было изготовлено самодельным способом», — сказано в сообщении.

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Фигуранта заключили под стражу, а теперь суд приговорил его к 14 годам заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой.

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