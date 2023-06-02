Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В январе 2022 года 56-летний фигурант пришел к бывшей супруге и между ними произошла ссора. Тогда он из ружья выстрелил в ее гостя, после чего напал на 54-летнюю женщину с ножом.
«Оба потерпевших скончались, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Оказалось, что ружье было изготовлено самодельным способом», — сказано в сообщении.
Фигуранта заключили под стражу, а теперь суд приговорил его к 14 годам заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой.