Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ограничения ввели на участке км 17+180 — км 39+100 дороги «г. Таганрог — с. Федоровка». Они действуют с пятницы, 2 июня.
«Эти меры приняты из-за нефтепродуктов, которые появились на проезжей части. Ограничения будут действовать до момента устранения причины», — уточнили в министерстве.
Как именно разлились нефтепродукты, информации не поступало.
Ранее упавшее дерево перекрыло проезд в районе Нагибина в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.