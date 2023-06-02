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Дорогу перекрыли в Ростовской области из-за разлившихся нефтепродуктов днем 2 июня

2 июня 2023, 09:14
Фото: 23.mchs.gov.ru
Дорогу перекрыли в Ростовской области из-за разлившихся нефтепродуктов днем 2 июня
В Ростовской области пришлось ограничить движение транспорта из-за проблем на дороге, сообщает в Telegram-канале Минтранспорта региона.

Ограничения ввели на участке км 17+180 — км 39+100 дороги «г. Таганрог — с. Федоровка». Они действуют с пятницы, 2 июня.

«Эти меры приняты из-за нефтепродуктов, которые появились на проезжей части. Ограничения будут действовать до момента устранения причины», — уточнили в министерстве.

Фото: Минтранс РО
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Как именно разлились нефтепродукты, информации не поступало.

Ранее упавшее дерево перекрыло проезд в районе Нагибина в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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