Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Осадки начнутся еще в пятницу, а воздух прогреется до 24 градусов. В субботу и воскресенье дождливая погода сохранится, но может потеплеть до 27 градусов.
На выходных порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. В понедельник может похолодать до 23 градусов и синоптики снова обещают осадки.
А во вторник, 6 июня, наступит облачная погода с максимальной температурой 23 градуса. К концу следующей недели может потеплеть до 26 градусов.
Напомним, что ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.