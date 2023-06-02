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Дожди будут заливать Ростов-на-Дону все выходные с 3 июня

2 июня 2023, 08:37
Фото: Erik Witsoe/unsplash.com
Дожди будут заливать Ростов-на-Дону все выходные с 3 июня
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 3 и 4 июня, сложится дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Осадки начнутся еще в пятницу, а воздух прогреется до 24 градусов. В субботу и воскресенье дождливая погода сохранится, но может потеплеть до 27 градусов.

На выходных порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. В понедельник может похолодать до 23 градусов и синоптики снова обещают осадки.

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А во вторник, 6 июня, наступит облачная погода с максимальной температурой 23 градуса. К концу следующей недели может потеплеть до 26 градусов.

Напомним, что ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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