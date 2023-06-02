Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Напомним, что в Ростове во время футбольного матча ветром снесло трибуну, из-за чего погибла женщина. Еще более 30 человек получили ранения.
Тогда Аракелян рассказал, что эти трибуны не должны были быть закреплены, так как конструкции являются переносными. Он уточнял, что турнир проходил в соответствии с календарным планом.
Теперь Останина попросила главу Минспорта РФ Олега Матыцина дать оценку этим высказываниям. По ее словам, «такое заявление и ответственность к собственным должностным обязанностям недопустимы».
Кроме того, депутат обратилась в Генпрокуратуру для проверки деятельности Аракеляна.