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Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной

2 июня 2023, 06:54
Фото: donland.ru
Генпрокуратуру просят проверить главу донского Минспорта Аракеляна после трагедии
Депутат Госдумы Нина Останина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность главы Минспорта Ростовской области Самвела Аракеляна после обрушения трибун, говорится в ее Telegram-канале.

Напомним, что в Ростове во время футбольного матча ветром снесло трибуну, из-за чего погибла женщина. Еще более 30 человек получили ранения.

Тогда Аракелян рассказал, что эти трибуны не должны были быть закреплены, так как конструкции являются переносными. Он уточнял, что турнир проходил в соответствии с календарным планом.

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Теперь Останина попросила главу Минспорта РФ Олега Матыцина дать оценку этим высказываниям. По ее словам, «такое заявление и ответственность к собственным должностным обязанностям недопустимы».

Кроме того, депутат обратилась в Генпрокуратуру для проверки деятельности Аракеляна.

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