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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

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Как сэкономить на жд-билетах летом 2023 года в Ростовской области

2 июня 2023, 15:07
Фото: DB Autozug GmbH/cc0/wikimedia.org
Как сэкономить на жд-билетах летом 2023 года в Ростовской области
Жители Ростовской области начинают планировать свои отпуска и подбирать железнодорожные билеты. Как сэкономить на их покупке и оставить больше денег в семейном бюджете, в материале RostovGazeta.

Как сэкономить на покупке железнодорожных билетов в Ростове

При покупке билетов на поезд есть несколько советов, которые помогут пассажирам сэкономить:

  1. Бронирование билетов на поезд заранее может оказаться выгодным с точки зрения стоимости. Чем раньше пассажир его купит, тем больше вероятность получить более низкую цену. Поэтому рекомендуется заранее изучить расписание и доступность билетов;

  2. Если нет привязки к определенной дате, то можно хорошо сэкономить во время планирования поездки. Компании предлагают сниженные цены на путешествия в определенные дни недели или в непиковые часы. Стоит рассмотреть различные варианты и выбрать менее популярные периоды, чтобы стоимость была ниже;

  3. Многие железнодорожные компании предлагают различные скидки и акции для определенных категорий пассажиров, таких как студенты или пожилые люди. Пассажир может ознакомиться с информацией о доступных программах на официальных сайтах организаций;

  4. Путешественник может сравнить цены на билеты у различных железнодорожных компаний или на платформах бронирования, чтобы найти наиболее выгодные предложения. Это позволит получить оптимальный вариант и сэкономить на приобретении билетов;

  5. Рекомендуется подписаться на новости и рассылки железнодорожных организаций или сайтов бронирования, чтобы быть в курсе актуальных скидок и специальных предложений. Это позволит получать информацию о выгодных предложениях и сэкономить деньги.

Рекомендуется подписаться на новости и рассылки железнодорожных организаций или сайтов бронирования, чтобы быть в курсе актуальных скидок и специальных предложений. Рекомендуется подписаться на новости и рассылки железнодорожных организаций или сайтов бронирования, чтобы быть в курсе актуальных скидок и специальных предложений.
Рекомендуется подписаться на новости и рассылки железнодорожных организаций или сайтов бронирования, чтобы быть в курсе актуальных скидок и специальных предложений.
Фото: 1MI

Как выбрать место в поезде

При выборе места в поезде есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание:

  1. В поездах часто предлагают различные классы обслуживания, такие как плацкарт, купе, люкс и др. Каждый имеет свои особенности и уровень комфорта. Пассажир может выбрать то место, которое соответствует его предпочтениям и бюджету.

  2. Важно также учесть расположение места в вагоне. Например, места возле выхода могут быть удобными для тех, кто хочет быстро попасть на платформу при прибытии на станцию.

  3. Если мешает сильный шум, то лучше брать места в последних вагонах, где это будет ощущаться не так сильно.

Лучше всего заранее бронировать места, пока еще есть билеты в продаже.

Окончательный выбор места зависит от индивидуальных предпочтений пассажира и особенностей конкретного поезда.

При этом пассажиры выделяют боковые места в плацкартном вагоне как самые неудобные, и это можно объяснить несколькими факторами. Например, высоким людям будет сложно устроиться также комфортно, как на местах в купе. Они не смогут полностью вытянуть ноги и отдохнуть.

Вторая причина — это необходимость раскладывать стол. На боковых местах есть нижняя полка, которую можно использовать в качестве стола, но тогда человек, купивший это место, не сможет полежать.
И последний фактор — это то, что проходящие мимо часто задевают людей, сидящих на боковых местах, что особенно неприятно, если человек хочет нормально отдохнуть во время поездки.

И последний фактор — это то, что проходящие мимо часто задевают людей, сидящих на боковых местах, что особенно не приятно, если человек хочет нормально отдохнуть во время поездки.И последний фактор — это то, что проходящие мимо часто задевают людей, сидящих на боковых местах, что особенно не приятно, если человек хочет нормально отдохнуть во время поездки.
И последний фактор — это то, что проходящие мимо часто задевают людей, сидящих на боковых местах, что особенно не приятно, если человек хочет нормально отдохнуть во время поездки.
Фото: a.fiedler/cc by sa /wikimedia.org

Какие лучшие места в поезде

Обычно считается, что лучшие места в поезде — это нижние полки. Здесь у пассажиров есть возможность комфортно спать, обедать, читать и смотреть в окно, а также хранить багаж подальше от посторонних глаз. Однако есть проблема, которую создают соседи по купе, которые любят сидеть на нижнем ярусе или ставить свои ноги на него.

Если планируется дорожное путешествие не более 10-12 часов и есть желание выспаться, то лучше остановить свой выбор на верхней полке, где никто не помешает комфортной поездке.

Сколько мест в вагоне

В плацкартном вагоне 54 места, номера нижних — нечетные, а верхних — четные. Места с 37 по 54 — боковые.

В купейном вагоне от 36 до 38 мест, номера нижних мест — нечетные, а верхних — четные.

Спальный вагон (люкс) (он же СВ, 18 мест) обычно имеет все нижние места — по два в купе.

Куда съездить на поезде из Ростова

Из Ростова-на-Дону на поезде можно объехать практически всю страну, главное, чтобы были деньги и время. Популярными направлениями считаются:

Куда съездить на поезде из РостоваКуда съездить на поезде из Ростова
Куда съездить на поезде из Ростова
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/wiki

Ростов-на-Дону — Таганрог — от 596 рублей

Ростов-на-Дону — Краснодар — от 1109 ₽

Ростов-на-Дону — Москва — от 2254 ₽

Ростов-на-Дону — Сочи — от 1570 ₽

Ростов-на-Дону — Новороссийск — от 1199 ₽

Ростов-на-Дону — Каневская — от 787 ₽

Ростов-на-Дону — Батайск — от 289 ₽

Ростов-на-Дону — Каменск-Шахтинский — от 861 ₽

Ростов-на-Дону — Минеральные Воды — от 1639 ₽

Отличительной особенностью Ростова-на-Дону является его расположение, которое обеспечивает доступ к различным интересным городам. Путешественники могут выбрать такие популярные направления, как Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Крым, Волгоград, Астрахань и другие города и курорты России.

Поэтому выбор довольно большой, если есть время и свободные средства.

Напомним, что через Ростов запущены три новых поезда в Крым с 26 мая.

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