rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Изображение материала

Как зять Сталина и легендарный ростовчанин Юрий Жданов относился к поп-культуре

2 июня 2023, 13:19
Фото: Атор неизвестен/cc0/wikimedia.org
Как зять Сталина, легендарный ростовчанин Юрий Жданов относился к поп-культуре

Краевед рассказал, как легендарный ростовчанин Юрий Жданов относился к поп-культуре

Есть люди, общение с которыми оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь. Именно к таким, несомненно, относился и легендарный Юрий Андреевич Жданов.

Он был ректором Ростовского государственного университета с 1957 по 1988 годы. Являлся членом-корреспондентом РАН, Почетным гражданином города Ростова-на-Дону.

Юрий Андреевич был не только профессором, доктором наук, но и академиком многих академий.

Безусловно, вклад Жданова в развитие научной и философской мысли огромен. Его трудно переоценить.

Но хотелось бы вспомнить Юрия Андреевича как философа, мыслителя, замечательного рассказчика, полемиста, обладающего тонким чувством юмора.

Мне посчастливилось лично общаться с Юрием Андреевичем Ждановым. Более того, мы вместе с ним состояли в одной академии − Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

Беседы и встречи с Юрием Андреевичем Ждановым были незабываемы. Как интересно он говорил о культуре, какие точные определения давал современным направлениям в ней!

Беседы и встречи с Юрием Андреевичем Ждановым (второй слева) были незабываемы. Как интересно он говорил о культуре, какие точные определения давал современным направлениям в ней!Беседы и встречи с Юрием Андреевичем Ждановым (второй слева) были незабываемы. Как интересно он говорил о культуре, какие точные определения давал современным направлениям в ней!
Беседы и встречи с Юрием Андреевичем Ждановым (второй слева) были незабываемы. Как интересно он говорил о культуре, какие точные определения давал современным направлениям в ней!
Фото: sfеdu.ru

Помню, как-то мы говорили с ним о современной эстраде, да и вообще о современных направлениях в музыке, театре и кино. И вдруг, задумавшись, Юрий Андреевич сказал мне:

− Георгий, вот вы спрашиваете у меня, как я отношусь к современной культуре. Что вы имеете в виду? Если вы хотите узнать, что я думаю о так называемой поп-культуре, то я вам скажу, поп-культура − это культура попы!

По-моему, более точно не скажешь. И когда я сегодня смотрю современные ток-шоу, то думаю, насколько верное определение дал когда-то всему происходящему Юрий Андреевич Жданов.

А еще мне запомнился девиз жизни Жданова, который он сам как-то написал:

Раздай все, что знаешь,

Умеешь и смеешь.

В себе умираешь –

В другом уцелеешь.

Мне кажется, что в этом и есть смысл жизни: «в себе умираешь − в другом уцелеешь». Преемственность поколений − вот что важно. А потому я уверен, что творческое наследие Жданова будет изучать еще не одно поколение ростовчан. И каждый раз будут открываться новые грани таланта этой яркой личности.

Георгий Багдыков

Подпишитесь
Генпрокуратура может проверить главу донского Минспорта Аракеляна после ЧП с трибуной
Сегодня, 06:54
Машиностроительный завод затопило в Ростовской области
Сегодня, 06:49
«Миллионы в трибуны»: о госзакупках на Гребном канале «Дон» в Ростове
Сегодня, 06:37
Погибшую при падении трибун в Ростове женщину похоронят 2 июня
Сегодня, 06:23
Подвал обрушился в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону вечером 1 июня
Сегодня, 05:34
В Роспотребнадзоре заявили о низком качестве питьевой воды в Ростовской области
Вчера, 18:14