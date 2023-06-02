Как зять Сталина и легендарный ростовчанин Юрий Жданов относился к поп-культуре

Мне кажется, что в этом и есть смысл жизни: «в себе умираешь − в другом уцелеешь». Преемственность поколений − вот что важно. А потому я уверен, что творческое наследие Жданова будет изучать еще не одно поколение ростовчан. И каждый раз будут открываться новые грани таланта этой яркой личности.