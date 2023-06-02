Как зять Сталина и легендарный ростовчанин Юрий Жданов относился к поп-культуре

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Он был ректором Ростовского государственного университета с 1957 по 1988 годы. Являлся членом-корреспондентом РАН, Почетным гражданином города Ростова-на-Дону.
Юрий Андреевич был не только профессором, доктором наук, но и академиком многих академий.
Безусловно, вклад Жданова в развитие научной и философской мысли огромен. Его трудно переоценить.
Но хотелось бы вспомнить Юрия Андреевича как философа, мыслителя, замечательного рассказчика, полемиста, обладающего тонким чувством юмора.
Мне посчастливилось лично общаться с Юрием Андреевичем Ждановым. Более того, мы вместе с ним состояли в одной академии − Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
Беседы и встречи с Юрием Андреевичем Ждановым были незабываемы. Как интересно он говорил о культуре, какие точные определения давал современным направлениям в ней!
Помню, как-то мы говорили с ним о современной эстраде, да и вообще о современных направлениях в музыке, театре и кино. И вдруг, задумавшись, Юрий Андреевич сказал мне:
− Георгий, вот вы спрашиваете у меня, как я отношусь к современной культуре. Что вы имеете в виду? Если вы хотите узнать, что я думаю о так называемой поп-культуре, то я вам скажу, поп-культура − это культура попы!
По-моему, более точно не скажешь. И когда я сегодня смотрю современные ток-шоу, то думаю, насколько верное определение дал когда-то всему происходящему Юрий Андреевич Жданов.
А еще мне запомнился девиз жизни Жданова, который он сам как-то написал:
Раздай все, что знаешь,
Умеешь и смеешь.
В себе умираешь –
В другом уцелеешь.
Мне кажется, что в этом и есть смысл жизни: «в себе умираешь − в другом уцелеешь». Преемственность поколений − вот что важно. А потому я уверен, что творческое наследие Жданова будет изучать еще не одно поколение ростовчан. И каждый раз будут открываться новые грани таланта этой яркой личности.
Георгий Багдыков