Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В воскресенье, 4 июня, в Ростове состоится полумарафон «Забег». Мероприятие затронет центральные улицы города. Там ограничат движение транспорта с 08.00 до 13.00. Изменятся и маршруты городских автобусов.
Так, автобусы №3, 3а, 7, 67, 88 будут ходить по схеме: Большая Садовая — Ворошиловский — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.
Автобусы №70 и 80 в день марафона поедут по маршруту: Большая Садовая — Ворошиловский — Красноармейская — Театральный — Шолохова — 20-я Линия — Карла Маркса и далее по схеме следования.
Наконец, автобусы №24, 55, 81 и 98 изменят схему движения на следующую: Театральный — Шолохова — 20-я Линия — Карла Маркса. Затем они будут двигаться по маршрутам следования в обоих направлениях.
Из-за марафона троллейбус №1 поедет по маршруту Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по привычной схеме движения.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие улицы перекроют в Ростове на время проведения полумарфона «Забег».