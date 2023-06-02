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Маршрут общественного транспорта изменится в Ростове 4 июня из-за полумарафона

2 июня 2023, 12:10
Фото: 1MI
Маршрут общественного транспорта изменится в Ростове 4 июня из-за полумарафона
В центре Ростова изменится маршрут общественного транспорта из-за полумарафона «Забег» 4 июня, рассказали в администрации города.

В воскресенье, 4 июня, в Ростове состоится полумарафон «Забег». Мероприятие затронет центральные улицы города. Там ограничат движение транспорта с 08.00 до 13.00. Изменятся и маршруты городских автобусов.

Так, автобусы №3, 3а, 7, 67, 88 будут ходить по схеме: Большая Садовая — Ворошиловский — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

Автобусы №70 и 80 в день марафона поедут по маршруту: Большая Садовая — Ворошиловский — Красноармейская — Театральный — Шолохова — 20-я Линия — Карла Маркса и далее по схеме следования.

Фото: rostov-gorod.ru
Движение машин ограничат в центре Ростова из-за полумарафона «Забег»
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Наконец, автобусы №24, 55, 81 и 98 изменят схему движения на следующую: Театральный — Шолохова — 20-я Линия — Карла Маркса. Затем они будут двигаться по маршрутам следования в обоих направлениях.

Из-за марафона троллейбус №1 поедет по маршруту Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по привычной схеме движения.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие улицы перекроют в Ростове на время проведения полумарфона «Забег».

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