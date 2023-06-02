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Машиностроительный завод затопило в Ростовской области

2 июня 2023, 06:49
Фото: Terry Eiler/cc0/wikimedia.org
Машиностроительный завод затопило в Ростовской области
В Ростовской области подтопило территорию Исаевского машиностроительного завода, сообщает Don_Mash.

Речь идет о предприятии, которое работает на базе ГУФСИН. После прошедшего дождя территория стала похожа на бассейн.

«Больше всего досталось проходной — там залило по колено. Сотрудникам пришлось задержаться и почти всю ночь выкачивать воду», — пишет канал.

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Видео: ТГ канал don_mash

Уточняется, что залитую водой мебель спасти не получится. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей.

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