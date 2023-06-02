Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Речь идет о предприятии, которое работает на базе ГУФСИН. После прошедшего дождя территория стала похожа на бассейн.
«Больше всего досталось проходной — там залило по колено. Сотрудникам пришлось задержаться и почти всю ночь выкачивать воду», — пишет канал.
Уточняется, что залитую водой мебель спасти не получится. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей.