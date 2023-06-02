Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Происшествие случилось на девятом этаже доме, когда произошел хлопок газа, разрушивший межкомнатные перегородки. Это привело к пожару на площади 10 квадратных метров, который уже потушили.
После этого провели эвакуацию людей, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас очевидцы в соцсетях делятся кадрами случившегося и показывают поврежденный дом.
«Взрыв был такой силы, что в горевшей квартире буквально вывернуло балкон. А упавшими кирпичами выбило стекла в припаркованной машине», — пишет 1Rnd со ссылкой на очевидцев.