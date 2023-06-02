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Машину повредило во время взрыва в Ростове-на-Дону днем 2 июня

2 июня 2023, 11:41
Фото: ТГ канал Ростов Главный
Машину повредило во время взрыва в Ростове-на-Дону днем 2 июня
В Ростове-на-Дону в девятиэтажном доме на проспекте Соколова прогремел взрыв и повредил автомобиль, сообщили очевидцы.

Происшествие случилось на девятом этаже доме, когда произошел хлопок газа, разрушивший межкомнатные перегородки. Это привело к пожару на площади 10 квадратных метров, который уже потушили.

После этого провели эвакуацию людей, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас очевидцы в соцсетях делятся кадрами случившегося и показывают поврежденный дом.

Появились первые кадры после взрыва в девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону 2 июня
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«Взрыв был такой силы, что в горевшей квартире буквально вывернуло балкон. А упавшими кирпичами выбило стекла в припаркованной машине», — пишет 1Rnd со ссылкой на очевидцев.

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#Происшествие#18+#Взрыв в доме#Взрыв в квартире#Поврежденная машина#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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