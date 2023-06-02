В 2021 году ООО «СПМ-Сервис» были выписаны три штрафа на общую сумму более 47 тысяч рублей при выполнении строительно-монтажных работ в районе футбольного стадиона в Ноябрьске. В сентябре 2022 года фирму снова оштрафовали на сумму более 31 тысячи рублей. Причина штрафа не сообщается, однако связана она с поставкой спортивной площадки с тренажерами и навесом в город Ноябрьск.