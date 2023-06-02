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Причиной произошедшего очевидцы считают хилые конструкции установленных трибун.
Сколько же денег было потрачено на обеспечение надежности трибун, сколько средств ежегодно осваивается на оснащение многофункционального спортивного сооружения в Ростове — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что качество трибун на гребном канале вызвало много вопросов у горожан. RostovGazeta сообщала, что ЧП произошло на территории спортивной школы По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», спортивная школа еще в 2022 году закупила несколько трибун. Пять мобильных с навесом по 100 мест каждая и две сборно-разборные вместимостью также по 100 мест.
Уточним, что неизвестно, какая именно из трибун обрушилась в день трагедии и когда она была установлена. Комментариев на этот счет пока не поступало.
Стоимость двух разборных трибун составила 716,2 тысячи рублей. Проведение этой госзакупки система «СПАРК-Маркетинг» отметила индикаторами. Дело в том, что экономия контракта превысила 25%.
Помимо экономически необоснованного поведения одного из участников, индикатор указывает и на существование риска исполнения контракта ненадлежащим образом. А именно — поставкой товаров низкого качества.
Победителем торга стала компания из Владимирской области ООО «СПМ-Сервис». По информации «СПАРК-Маркетинг», компания прежде неоднократно подвергалась штрафам. Как за просрочку исполнения обязательств, так и за ненадлежащее исполнение контрактов.
В 2021 году ООО «СПМ-Сервис» были выписаны три штрафа на общую сумму более 47 тысяч рублей при выполнении строительно-монтажных работ в районе футбольного стадиона в Ноябрьске. В сентябре 2022 года фирму снова оштрафовали на сумму более 31 тысячи рублей. Причина штрафа не сообщается, однако связана она с поставкой спортивной площадки с тренажерами и навесом в город Ноябрьск.
В мае 2022 года школа олимпийского резерва закупила пять мобильных трибун с навесом, общей стоимостью более 1,6 миллиона рублей. Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами.
Во-первых, были нарушены сроки заключения контракта — он был завершен намного позже. Во-вторых, экономия контракта снова превысила 25%. Индикатор «СПАРК-Маркетинга» предупреждает, что столь значительное снижение цены может быть риском поставки товаров низкого качества.
Опубликованные положения документации торга вызвали вопросы у тех, кто хотел принять участие. Об этом говорит наличие запросов на разъяснение положений документации. Победителем торга на поставку пяти мобильных трибун стала ростовская компания ООО «Лазертех».
В ее арсенале, по данным «СПАРК-Маркетинга» — огромное количество штрафов. В основном они связаны с просрочкой выполнения обязательств по контрактам.
МБУ ДО « Гребной канал „Дон“ в Ростове представляет собой уникальное по масштабности спортивное сооружение. Здесь есть не только водоем для занятий греблей на байдарках и каноэ. Но и большое количество площадок для занятий различными видами спорта. А также — беговая и велосипедная дорожка.
По информации профильной группы в социальной сети, серьезная реконструкция объекта началась в июле 2016 года и завершилась в декабре 2017 года.
По данным сайта госзакупок, в 2016 году Департамент координации строительства Ростова направил более 664,1 миллиона рублей на очистку акватории, дноуглубление и инженерную подготовку территории с элементами берегоукрепления.
В 2017 году бюджет госзакупок гребного канала существенно возрос. В целом, было проведено 20 торговых процедур на общую сумму свыше 121,9 миллиона рублей.
Самый большой объем средств — 55,5 миллиона рублей, потребовался на устройство ограждения на территории гребного канала по улице Пойменная, 2а.
Эту торговую процедуру система «СПАРК-Маркетинг» отметила пятью индикаторами. Часть документов были недоступны для поиска. Торг проводился без снижения первоначальной цены при нескольких допущенных участниках.
При этом допущенные к торгам участники не заявили свои цены. По оценкам индикатора, столь нелогичное поведение может считаться последствием договоренности о не снижении начальной цены при распределении побед между группой договорившихся субъектов.
Более того, на действия заказчика была подана жалоба в антимонопольную службу. А это, разъясняет индикатор, независимо от решения ФАС, является признаком ограничения конкуренции.
С 2020 года ситуация в госзакупках Гребного канала кардинально изменилась. По информации «СПАРК-Маркетинг», в 2020 году гребной канал опубликовал 36 позиций план-графика на общую сумму 120 миллионов рублей. Однако заключенных контрактов оказалось всего 14, общей стоимостью 61,6 миллиона рублей. Все без исключения контракты Гребного канала в этом году «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами.
Самым крупным контрактом за 2020 год стал капитальный ремонт универсальной спортивной площадки для футбольного поля. На нем было освоено 23,8 миллиона рублей.
Победителем торговой процедуры стала московская фирма «Контактор». Проведение торга система «СПАРК-Маркетинг» отметила восемью индикаторами.
Часть документов оказалась недоступной для поиска. На положения документации была подана жалоба в ФАС. Индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы в ходе проведения торгов. Контракт оказался меньше цены заявки победителя.
А в процессе его исполнения, в апреле 2021 года, компанию дважды оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязательств. Первый раз — на сумму 360,5 тысячи рублей за просрочку обязательств, предусмотренных контрактом. И второй раз — на пять тысяч рублей.
На приобретение, доставку и монтаж спортивного покрытия и технологического оборудования для игровых площадок гребного канала, в 2020 году было направлено 15,3 миллиона рублей. Победителем многомиллионной госзакупки стала индивидуальный предприниматель Наталья Никитина из города Шахты. Индикатор подчеркивает, что этот контракт стал первой госзакупкой в копилке предпринимателя.
Торговая процедура также проходила без снижения цены при допущенных к торгу, но не участвующих заявках. И без конкурентной борьбы.
В 2021 году ситуация повторилась. При 35 позициях план-графика, общей суммой 198,5 миллиона рублей, Гребной канал заключил лишь 10 контрактов, стоимостью 59,1 миллиона рублей.
В числе бесспорных лидеров освоения средств Гребного канала оказался индивидуальный предприниматель из Краснодарского края Константин Таранов. Он заключил контракт стоимостью более 39,1 миллиона рублей по оснащению комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом.
Торговая процедура проводилась по сложившемуся ранее сценарию. Часть документов оказалась недоступной для поиска. Таранов был единственным участником торга, соответственно, снижение цены не предлагал. Индикатор выявил и продление планового срока исполнения контракта — увеличение периода выполнения контракта относительно первоначальной редакции.
При этом никого не насторожило, что победитель госконтракта стоимостью в десятки миллионов прежде неоднократно подвергался штрафам за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактами.
По данным «СПАРК-Маркетинга», первый раз индивидуальный предприниматель был оштрафован дважды на 17,5 тысячи рублей в 2016 году. Второй раз — в 2021 году, на сумму 11,2 тысячи рублей. И третий раз в 2022 году на 52 тысячи рублей.
В 2022 году Гребной канал разместил информацию о торговой процедуре на проведение капитального ремонта спортивной площадки для футбола. В рамках работ планировалось строительство конструкций и плоскостных сооружений стадионов. А также прочих площадок для игр на открытом воздух.
На эти цели было направлено 17,3 миллиона рублей. Победителем торга стала московская компания ООО «Строй-текст». Проведение торговой процедуры система «СПАР-Маркетинг» отметила пятью, стандартными для торгов Гребного канала, индикаторами. В их числе оказалась и жалоба в ФАС на положения документации.
В 2023 году Гребной канал заключил лишь девять контрактов общей стоимостью 30,7 миллиона рублей. Самыми крупными по стоимости в 2023 году оказались контракты на обеспечение охраны спортивной школы, на содержание трасс для занятий велоспортом, и на организацию и проведение учебно-тренировочных мероприятий на каникулах.
Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta сообщала, что железный забор в качестве ограждения Гребного канала установили из алюминиевых трубок. Обрушившиеся трибуны, из-за чего погибла женщина и пострадали взрослые и дети, спикер считает «первой ласточкой». Отмечая, что подобных некачественных конструкций, на том же Гребном канале построено много.