«Нас обслуживает ЖКХ Батайска. Звонить туда бесполезно, они не берут трубку. В лучшем случае, отсылают в службу 112. А в 112 мне стандартно говорят, что я „стою на очереди“. Сегодня уже не выдержала, сказала, что буду жаловаться в вышестоящие инстанции. На что мне ответили: „Пишите, куда хотите“, — ужасается жительница Батайска.