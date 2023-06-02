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«Молила о помощи»: жительница Батайска пожаловалась на бездействие властей

2 июня 2023, 09:40
Фото: usnavy/cc0/wikimedia.org
Жительница Батайска пожаловалась на затопление дома на Тельмана и отсутствие помощи

Жительница Батайска пожаловалась на бездействие властей после ливней

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Батайска Оксана Мельник. Она рассказала, что ее частный дом на Тельмана, 89 топит уже третий день. Вода в дом прибывает со страшной силой. Помощи от профильных служб батайчанка дождаться не может.

Жительница Батайска рассказывает, что позавчера, когда из-за дождей дом начало затапливать, у нее умерла мама.

«Я позвонила в службу 112, объяснила ситуацию, молила о помощи. Дома воды было по колено. Но никто не реагировал. Когда маму выносили — передать не могу, какой кошмар остался в памяти. И никто не приехал помочь», — рассказывает Оксана Мельник.

По ее словам, из-за проливных дождей уровень воды в доме увеличивается третий день. Оксана подчеркивает, что вода стоит везде — в огороде, возле дома и в самом доме. Ей некуда деться, и ее надо откачивать. Но добиться этого она не может.

«Нас обслуживает ЖКХ Батайска. Звонить туда бесполезно, они не берут трубку. В лучшем случае, отсылают в службу 112. А в 112 мне стандартно говорят, что я „стою на очереди“. Сегодня уже не выдержала, сказала, что буду жаловаться в вышестоящие инстанции. На что мне ответили: „Пишите, куда хотите“, — ужасается жительница Батайска.

Жительница Батайска пожаловалась на затопление дома на Тельмана и отсутствие помощи
Видео: Оксана Мельник / rostovgazeta.ru
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В приемной Управления ЖКХ города Батайска корреспонденту RostovGazeta не смогли ответить на вопрос, кто обслуживает дом на Тельмана, 89. Не сообщили и к кому обращаться из-за подтопления дома.

Сперва посоветовали позвонить по телефону в соответствующий отдел, чтобы узнать, какая управляющая компания обслуживает дом. А после повторного напоминания корреспондентом о том, что дом этот частный, сказали, что управляющей компании в этом случае нет.

«Звоните тогда по телефону 7-03-12 в отдел, который этим занимается», — порекомендовали в приемной Управления ЖКХ Батайска.

Однако по названному номеру на звонок никто не отвечал. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каких условиях живет пожилая женщина в Ростове.

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